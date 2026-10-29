Piden 78 años de cárcel para una banda de albaneses por robar en viviendas de la provincia de Valladolid y Galicia

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha solicitado 78 años de cárcel, en su conjunto, para una banda de albaneses en situación administrativa irregular en España que se dedicaban al robo de viviendas en la provincia pucelana y en Galicia.

En total, a los cuatro acusados en esta causa, que será juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, se les atribuye la presunta participación en dos robos en viviendas de Olmedo y Peñafiel (Valladolid), además de otros tantos ocurridos en Pontevedra y Orense.

A tres de ellos se les solicita seis años por cada uno de los dos presuntos delitos de robo continuado en viviendas cometidos por persona integrante de grupo criminal en Valladolid, además de otros tres por cada uno de los dos supuestos delitos de falsificación de documento oficial.

Es decir, la Fiscalía solicita 18 años de prisión para tres de los acusados. Al cuarto, además de todo ello le añaden otros dos supuestos delitos en documento oficial, pidiendo de esta manera hasta 24 años de cárcel en su caso.

Los miembros de la banda hacían uso de vehículos ajenos a su propiedad, a los que cambiaban las matrículas, al objeto de evitar ser rastreados por las autoridades.

Así se expone en el apartado de conclusiones del escrito de Fiscalía dirigido a la Audiencia Provincial de Valladolid, una vez ha concluido la fase de instrucción en la Sección Civil e Instrucción nº3 del Tribunal de Instancia de Medina del Campo.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscal también solicita las correspondientes indemnizaciones a las víctimas.

Los robos se produjeron entre marzo y mayo de 2025 y el dinero y el valor de las joyas sustraídas en Olmedo y Peñafiel alcanza los 3.385 euros sumados los dos casos en los que se produjeron las sustracciones, ocurridas en días consecutivos.