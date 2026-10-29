Peñafiel llora la muerte de un joven hostelero afgano de 22 años por meningitis: la Junta no ha identificado más casos

Un joven hostelero afgano de 22 años ha fallecido por meningitis, una muerte que ha dejado conmocionada a esta localidad vallisoletana.

A las puertas de su bar Estela, los vecinos han comenzado a dejar velas en recuerdo de un joven que se había ganado el cariño del pueblo.

La imagen de las velas frente al establecimiento se ha convertido en la imagen que demuestra el cariño que le tenía el pueblo vallisoletano.

La muerte del joven ha golpeado a una localidad que ahora trata de asimilar lo ocurrido mientras las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a las personas que tuvieron un contacto más estrecho con él.

Por el momento, no se han detectado nuevos casos de meningitis relacionados con este fallecimiento de un joven que llegó a Peñafiel huyendo de los talibanes, según han podido saber este periódico.

Así lo ha comunicado este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La Junta vigila los contactos

Carriedo ha explicado que se han activado los procedimientos de vigilancia epidemiológica para los contactos más directos del joven, con el objetivo de actuar ante cualquier posible contagio.

La vigilancia también se ha extendido a los profesionales sanitarios que atendieron al hostelero cuando todavía no se conocía que padecía esta enfermedad.

«Cuando se ha notificado, se ha actuado con respeto al protocolo», ha señalado el portavoz autonómico, que ha insistido en que, hasta el momento, «no se han identificado más casos».

Carriedo también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad al recordar que "la meningitis no se transmite con facilidad".

Mientras se mantienen las medidas de seguimiento sanitario, Peñafiel afronta la pérdida de un joven de apenas 22 años cuya muerte ha dejado una profunda huella en el municipio.