Nicholas, el turista estadounidense que alucina con su primera impresión de Valladolid: "¡Guau, qué bonito!"

"Gracias por tu ilusión al ver nuestra ciudad". Este es uno de los mensajes que Nicholas Joseph ha recibido en el vídeo que ha compartido en redes sociales sobre su primera impresión de Valladolid, donde no oculta ni un solo sentimiento de las sorpresas que le ha dejado la urbe pucelana nada más llegar.

Nacido en Estados Unidos, se define en redes sociales como un "guiri enamorado de España". En sus perfiles comparte sus distintas experiencias por las ciudades que visita y reúne a casi 54.000 seguidores en Instagram (@spainwithnick). Uno de sus últimos vídeos ha sido su llegada a Valladolid, con más de 77.000 visualizaciones y centenares de comentarios.

Tras bajar del tren y salir de la estación Campo Grande de Valladolid, el creador de contenido ya avanza la "ilusión" que le genera poder visitar otra ciudad española. Y con lo primero que se encuentra en su travesía ha sido la estatua de Cristóbal Colón. "Es enorme, mira el sol ahí al fondo, qué bonito", señala con un tono de sorpresa.

Su impresión no cambia a medida que avanza en sus primeros pasos por la ciudad y no oculta su impresión de lo "bonito" que es el paseo. Se refería a la Acera de Recoletos. "Hay gente de todas las edades, disfrutando del día, paseando por aquí", relata.

Tampoco le dejan indiferente los edificios de corte clásico en uno de los laterales de la Acera de Recoletos. "¡Guau!", muestra para demostrar su sorpresa con una expresión que repetirá varias veces a lo largo del vídeo.

El primer gran impacto llegaría nada más llegar al final de la Acera de Recoletos, donde se topa con la fuente junto a la estatua de José Zorrilla y con la Academia de Caballería al fondo. Que esta sea una de las estampas más características e impactantes de la bienvenida que da Valladolid a sus visitantes no es casualidad.

"¡Guau, pero bueno Valladolid, qué bonito!", relata con claros tonos de ilusión. Seguidamente, Nicholas pone rumbo por una "calle mayor", la calle Santiago, donde se queda impresionado por el edificio de la Unión y el Fénix.

"Me quiero acercar", apunta desde la distancia. Y al llegar hasta aquí, es cuando se topa con la Iglesia de Santiago, otro de los elementos que le dejan sorprendido. "La primera impresión de Valladolid es espectacular", reconoce.

Sobre la Iglesia de Santiago, reconoce no saber qué es, pero se muestra perplejo por su apariencia y la piedra que forma el templo. "Parece super antiguo", apunta.

El estadounidense continúa "flipando" en su primer recorrido por la ciudad y es justo cuando llega a dar con la Plaza Mayor. "¡Qué color rojo más bonito y que rodea toda la plaza!", resalta.

Es en este punto donde Nicholas comienza a caminar sin rumbo, maleta en mano, sin proponerse acudir antes de ir hasta el lugar donde se aloja estos días. "No sé a dónde voy, quiero ver todo", sostiene.

Sobre sus primeras percepciones de Valladolid, la califica como una ciudad "viva", mientras se encamina a descubrir Fuente Dorada. "Qué bonito, mira los balcones al fondo", apunta.

La calle Bajada de la Libertad, donde se junta "lo moderno al lado de lo antiguo", junto a "bares de toda la vida", terminan llevando su primer paseo hasta la Catedral. "¡Guau, qué pasada Valladolid!", expresa anonadado por todo lo que está viendo mientras se toma su primer café "debajo de esta maravilla", en referencia al mayor templo religioso de la ciudad.

El vídeo lo finaliza en esta misma terraza, apuntando las "ganas" que tiene de explorar una ciudad que en su primera impresión le ha dejado verdaderamente ilusionado. Es esta espontaneidad y naturalidad lo que ha hecho, a buen seguro, recibir la calurosa bienvenida de decenas de vallisoletanos en redes sociales, que le han expresado su agradecimiento por hablar así de la ciudad.