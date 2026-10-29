Imagen de la pescadería de la nueva tienda de Gadis en la Plaza de Vadillos de Valladolid. A.P.

Gadis abre su tienda número 17 en Valladolid ante una gran expectación: "Queremos que la compra sea cómoda y sencilla"

Gadis está este jueves, 29 de octubre, de estreno en Valladolid. La reconocida cadena de supermercados gallega ha inaugurado su tienda número 17 en la ciudad del Pisuerga con la nueva apertura en la Plaza de los Vadillos, con la que pretenden ofrecer a los vecinos un "lugar cómodo y poder hacer el 100% de la compra".

Así lo ha trasladado el delegado de supermercados Gadis en Castilla y León, José Daniel Posadas, en declaraciones a los medios de comunicación, en un día donde la nueva tienda ha levantado una enorme expectación en la zona, con colas de varias decenas de personas antes de la apertura a las 09:30 horas.

Precisamente, durante la inauguración el trasiego en la tienda era patente, con clientes en la búsqueda de sus productos favoritos entre las más de 10.000 referencias con las que cuenta Gadis en este establecimiento.

Posadas ha reconocido estar "muy satisfecho" por esta inauguración en Vadillos, ya que, además, tiene un "especial cariño" por el barrio que le vio nacer.

Entre las fortalezas de Gadis, ha hecho hincapié en la gama de productos frescos de sus secciones de carnicería, pescadería, charcutería y frutería. Precisamente, esto es uno de los aspectos que más destacan en su modelo de negocio, ya que, por ejemplo en el caso de los pescados, los traen directamente en el día de las lonjas gallegas.

Todo mientras avanzan en su modelo de hacer "la rutina del día a día de la compra más cómoda y sencilla", en el que los clientes "tengan un surtido amplio, un nivel de precios competitivos y sobre todo un trato muy cercano, como que la pescadera te pueda enseñar cómo cocinar un pescado o la carnicera de una receta para las carnes".

El nuevo establecimiento está compuesto por varios locales que se han unificado, dando como resultado un espacio de 1.200 metros cuadrados, formado por la sala de venta y almacenes. Además, ha generado la creación de 35 puestos de trabajo directos.

Con esta nueva apertura, Gadis amplía su presencia en Castilla y León, con 17 tiendas en la ciudad de Valladolid, 23 en la provincia y el medio centenar en toda la Comunidad.