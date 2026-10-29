El jurado degustando las elaboraciones del concurso de Todos los Santos en Tordesillas. Ayto Tordesillas

La fiesta gastronómica ideal para visitar Tordesillas hasta el 3 de noviembre: tapas de primer nivel a 2,5 € y 13 participantes

Tordesillas (Valladolid) ha inaugurado este jueves, 29 de octubre, el concurso de tapas de Todos los Santos, que cumple este año su decimocuarta edición en la que ofrecerá un fin de semana puramente gastronómico en la Villa del Tratado.

El acto oficial de inicio ha consistido en la evaluación del jurado sobre las elaboraciones que han presentado los 13 establecimientos participantes, que han propuesto una amplia variedad de tapas y pinchos basados en productos de calidad.

El escenario de esta inauguración ha sido el Auditorio El Carmelo, donde han presentado sus propuestas los siguientes establecimientos:

Parador de Tordesillas –Sanlúcar-, la Pizzería Giovanetto –El Secreto de San Fermín-, la Cafetería El Corral de la Muda –San Quesín-, el Mesón Don Pancho –La Tentación del Sacristán-, Por Fin Café –Tentación de San Antolín-, Cafetería Baonza –El Pecado de San Javier-, el Bar Plaza Mayor –La Tentación de San Lucas-, el Restaurante Viky –San Morrín de la Vega-, el Bar Centro de Día –San Bombón-, Seros Café y Copas –San Judas-, el Restaurante Doña Carmen –San Pascual Bailón, este me lo como yo-, el Restaurante Los Toreros –Santa Marta, que yo me quede harta- y el Restaurante La Pinea –Cojón de San Antón-.

"Son ya 14 ediciones en las que hemos apostado por la alta gastronomía que atesora Tordesillas, en un concurso que sirve para seguir dando a conocer los activos de la localidad", ha destacado el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, durante la apertura del certamen.

El primer edil ha destacado la intención del Ayuntamiento de Tordesillas de seguir "trabajando codo con codo con el sector hostelero para seguir potenciando su actividad a través de esta y muchas otras iniciativas".

Junto a Oliveira han estado también la concejala de Turismo, Susana Santiago, y el concejal Isaías García. El jurado, por su parte, ha estado formado por Yolanda Martín Molpereces, Juan Antonio del Río y Nauzet Betancort.

Serán ellos los que emitirán un veredicto que se sumará, un año más, a la votación popular del 'cliente misterioso'. Finalmente, el fallo con el nombre del ganador de la edición se desvelará el martes 3 de noviembre, durante la gala de entrega de premios que volverá a celebrarse en El Carmelo.

Antes de conocer la mejor tapa de este año, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de las creaciones culinarias desde este viernes, 30 de octubre, hasta el martes 3 de noviembre.

A las 13 tapas participantes se le unirá el pincho del restaurante El Figón, que no participará en el concurso, puesto que su creador es parte del jurado por haber ganado la edición anterior.

El precio popular de la tapa será de 2,5 euros, para que todo el mundo pueda disfrutar de un evento que coloca a Tordesillas, de nuevo, como referente gastronómico gracias a una iniciativa que dinamiza la hostelería local y el turismo gastronómico de la provincia.

El jurado

El jurado de los premios estará integrado por tres destacados profesionales culinarios, con una amplia trayectoria en el sector hostelero y reconocidos por su talento culinario: Juan Antonio del Río, Yolanda Martín Molpeceres y Nauzet Betancort Melián.

Juan Antonio del Río, gerente y chef del Figón de Tordesillas, cuenta con una sólida formación en hostelería, que ha ampliado a través del programa de Formación Turística de la Junta de Castilla y León y de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid.

Sus raíces culinarias se encuentran en los fogones de su madre, una influencia fundamental en su trayectoria profesional. Su habilidad y creatividad en la cocina le han llevado a conquistar en ocho ocasiones el Concurso de Tapas «Todos los Santos», consolidándose como uno de los nombres destacados de la gastronomía local.

Yolanda Martín Molpeceres, propietaria y chef del Mesón Casa Rural Maryobeli, en Cogeces del Monte, dirige el establecimiento junto a Modesto Herguedas. Reconocida por su apuesta por la gastronomía castellana y los productos de proximidad, se ha convertido en una especialista en certámenes culinarios.

Entre sus principales distinciones están el premio a la Mejor Torrija de España en 2018, el tercer puesto en el Concurso Nacional de Verdinas en 2024 y el reconocimiento al Mejor Plato de Cerdo de Castilla y León, también en 2024. A estos logros se suma el Solete de la Guía Repsol con el que cuenta su restaurante.

Completa el jurado Nauzet Betancort Melián, chef y director de cocina de Arrope Restaurante, ubicado en las Bodegas Yllera, en Rueda. Su trayectoria profesional incluye una formación junto al reconocido cocinero Martín Berasategui, en Lasarte, así como experiencias en establecimientos de prestigio como Casa Urola, en San Sebastián; o el restaurante de Macarena de Castro, en Mallorca.

Cuenta con el reconocimiento como establecimiento recomendado por la Guía MICHELIN 2026 y ha logrado su primer Sol Repsol en la Gala de los Soles Guía Repsol 2026.