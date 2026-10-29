Convocan una concentración en Valladolid exigiendo cárcel para Óscar Puente tras el accidente de Toledo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la estación de trenes de Valladolid, en una imagen de archivo Miriam Chacón ICAL

El movimiento Patriam ha convocado una concentración este viernes, 30 de octubre, a las 19:00 horas, en la estación de trenes de Valladolid, en la calle Recondo s/n, exigiendo cárcel para el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el terrible accidente de Toledo.

El motivo: exigir responsabilidades a Puente por el trágico accidente ferroviario de Urda, ocurrido este miércoles, que se ha saldado con al menos 69 muertos y decenas de heridos.

Según el comunicado del movimiento, no basta con el cese del ministro de Transportes. Patriam reclama también la intervención de oficio de la Fiscalía para que "el responsable de esta masacre y de la de Adamuz sea encarcelado de por vida".

Además, acusan al Gobierno del PSOE de "criminal" y asumen la tarea de movilizar a los vallisoletanos frente a lo que consideran una gestión desastrosa de la seguridad ferroviaria. El partido Falange Española de las JONS ya ha mostrado su apoyo a la convocatoria en sus redes sociales.

El terrible accidente

El accidente se produjo cuando un AVE de Renfe embistió por detrás a un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía, después de un fallo en el sistema de señalización LZB y de una orden del centro de control de Adif que autorizó reanudar la marcha "con normalidad".

Cartel de la concentración contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, convocada por Patriam este viernes en la estación de trenes de Valladolid Movimiento Patriam

El ministro Óscar Puente calificó la decisión de "inexplicable" y "errónea", descartó dimitir y apuntó a un error humano.

Nueve meses después del choque de Adamuz, en Córdoba, con 46 fallecidos, la tragedia de Urda ha reabierto el debate sobre la seguridad de la alta velocidad.

Patriam, que ya organizó actos anteriores en Valladolid contra Puente y recientemente convocó una protesta contra Pedro Sánchez en su acto del pasado 19 de octubre, vuelve a tomar la iniciativa en la ciudad natal del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y de la que fue alcalde durante ocho años, entre 2015 y 2023.