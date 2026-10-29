Consulta aquí si eres uno de los 16.000 miembros titulares, suplentes o reservas de las mesas electorales en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este jueves, 29 de octubre, la sesión plenaria extraordinaria para realizar el sorteo de los miembros que compondrán las mesas electorales en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Bajo la presidencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la sesión ha transcurrido con normalidad a primera hora de la mañana y ha podido completarse sin incidencias. Ahora, los resultados ya están disponibles en la página web del Consistorio, donde se puede acceder para comprobar si te ha tocado o no pinchando en este enlace.

Tras explicar el secretario municipal el procedimiento, se ha realizado el sorteo a través de la plataforma oficial, que ha tardado alrededor de cinco minutos en dar los resultados.

En total, se han elegido a 1.122 miembros titulares de las mesas para estas elecciones entre los 242.086 ciudadanos llamados a las urnas en la ciudad del Pisuerga.

También han sido seleccionados dos suplentes por cada miembro titular y, además, una lista de reserva de tres personas y una segunda formada por 10 ciudadanos, para evitar realizar un segundo sorteo más adelante.

En total, cerca de 16.000 personas, entre titulares, suplentes y reservas, que deberán conformar las 374 mesas electorales para los próximos comicios. En el caso de los últimos, deberán acudir si son citados por la Junta Electoral de zona.

El próximo 29 de noviembre, Valladolid acudirá a las urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno de España, dentro de un procedimiento que ya encara su mes más álgido con el sorteo de las mesas y la precampaña de los partidos al rojo vivo.