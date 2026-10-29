Carlos González Puertas, embajador de la Fiesta de la Salchicha de Zaratán. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Carlos, embajador de la Fiesta de la Salchicha de Zaratán: “Algo tan cotidiano puede convertirse en un bocado sorprendente”

El municipio vallisoletano de Zaratán vive, del 30 de octubre al 3 de noviembre, los días grandes de su Fiesta de la Salchicha, que ha sido declarada de Interés Turístico Regional y que consigue reunir, cada año, a decenas de turistas y vecinos que comparten el mejor sabor de este producto.

Este año, el embajador del evento, es Carlos González Puertas, el dueño del Restaurante UBI de La Vega. Un hombre que acumula, como hostelero, nada más y nada menos que 32 años.

El próximo lunes, 2 de noviembre, llevará a cabo una demostración en el Polideportivo Infanta Juana desde las 17:30 horas en la que va a sacar todo el poder y las posibilidades que la salchicha tiene a la hora de llevarla a la mesa.

“Quiero que la gente descubra que, algo tan cotidiano como una salchicha, puede convertirse en un bocado sorprendente”, asegura Carlos, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Carlos

“Soy una persona normal, trabajadora, inquieta y apasionada por todo lo que hace. Me considero exigente, empezando por mí mismo y bastante inconformista. Siempre pienso que las cosas se pueden hacer un poquito mejor”, asegura Carlos González Puertas.

Nuestro protagonista es vallisoletano. Tiene 48 años. Completó COU en el Colegio La Salle de Valladolid y cuenta con formación gastronómica en Italia. Es empresario hostelero, cocinero y propietario del Restaurante UBI de La Vega y presidente de la Asociación de Hostelería de Arroyo de la Encomienda.

Suma un total de 32 años como hostelero, desde los 16 y sus hobbies son la gastronomía, la investigación y creación de nuevas propuestas culinarias, la participación en concursos gastronómicos y del mundo del vino. Le encanta, también, disfrutar de su familia. Es el quinto Embajador de la Fiesta de la Salchicha de Zaratán 2026.

“Llevo, prácticamente, toda mi vida dedicada a la hostelería y, después de tantos años, sigo teniendo ilusión por aprender, crear y afrontar nuevos retos. Tengo mis defectos, como todo el mundo, pero cuando me comprometo con algo, intento darlo todo”, afirma nuestro entrevistado.

Nació en Valladolid, un 19 de octubre de 1978, y, en la actualidad vive en Arroyo de la Encomienda, donde tiene su negocio.

Imagen de Carlos en su negocio. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A pesar de que, de pequeño, nos cuenta que “quería ser militar o policía” pero la vida le llevó por otro camino. En concreto el de la hostelería, ya que empezó a ejercer, dentro del complicado mundo hostelero, con 16 años. Ahora suma 30 de experiencia y está al frente del UBI.

Una demostración

“Mi relación con la Fiesta de la Salchicha de Zaratán viene de la pasión que tengo por la gastronomía y, especialmente, por los productos de nuestra tierra. Siempre he defendido que, en Valladolid, tenemos una despensa extraordinaria y que debemos darle valor”, señala.

Apunta que la salchicha de Zaratán es “un producto tradicional, muy vinculado a su municipio” y que los “cocineros podemos aportar nuestro granito de arena para darlo a conocer de otras maneras”.

Carlos va a estar muy presente en la Fiesta de la Salchicha de Zaratán, en concreto, el lunes 2 de noviembre, va a protagonizar una demostración en el Polideportivo Infanta Juana de la localidad vallisoletana, gratuita y desde las 17:30 horas.

“Mi intención es demostrar que la salchicha de Zaratán tiene muchísimo recorrido gastronómico. A veces pensamos que los productos tradicionales solo se pueden cocinar de una manera, pero ahí es donde entra la creatividad”, señala.

En esa demostración, como nuestro protagonista nos cuenta, se van a elaborar un total de tres propuestas diferentes en las que “se van a jugar con los sabores, las texturas y las presentaciones” pero “siempre respetando el producto original”.

“Quiero que la gente descubra que,algo tan cotidiano como una salchicha, puede convertirse en un bocado sorprendente”, apunta.

Se trata de una cita que es gratuita porque “la gastronomía también consiste en compartir”, afirma nuestro entrevistado.

Carlos cortando salchichas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“No todo lo que hacemos ha de tener una compensación económica. Hay ocasiones en las que lo importante es colaborar y apoyar nuestras tradiciones y aportar lo que cada uno sabe hacer”, indica, afirmando que “si con mi trabajo puedo contribuir a que la Fiesta de la Salchicha de Zaratán tenga más repercusión y la gente disfrute, merece la pena”.

La demostración va a tener una duración aproximada de una hora y va a preparar un total de tres sabrosas elaboraciones.

La primera será un pan bao relleno de un guiso de salchicha, buscando un bocado muy jugoso y con intensidad de sabor. La segunda un nido crujiente de patata con un corazón de salchicha elaborada, donde se jugará con el contraste de texturas. La tercera es una pita con un paté de salchicha, coronada con una salsa especial que terminará de redondear el conjunto.

“Son tres formas completamente diferentes de interpretar un mismo producto. Quiero que sea una demostración cercana, entretenida y, sobre todo, que la gente disfrute”, añade nuestro protagonista.

Tiene previsto “utilizar aproximadamente 300 salchichas” para realizar las tres elaboraciones.

El valor de la Fiesta de la Salchicha de Zaratán

Para el chef, la Fiesta de la Salchicha de Zaratán “tiene un valor enorme porque no solo hablamos de gastronomía” sino “también de tradición, identidad, convivencia y de un pueblo que ha sabido convertir uno de sus productos en una seña de identidad”.

Son celebraciones “importantes” porque “mantienen vivas nuestras costumbres y consiguen reunir a distintas generaciones” alrededor de “algo tan bonito como la gastronomía”.

Sobre el valor de la salchicha asegura que “tiene más del que, a veces, le damos” y ensalza “los productos extraordinarios” con los que contamos en la provincia de Valladolid.

“En ocasiones valoramos más lo que viene de fuera que lo que tenemos al lado de casa. La salchicha de Zaratán demuestra que no hace falta trabajar con ingredientes caros o exclusivos para hacer buena cocina”, añade.

Un producto “sencillo, de calidad y bien trabajado, puede estar a la altura de cualquier propuesta gastronómica”.

Embajador

Tras la demostración del chef, Carlos González Puertas será reconocido como el quinto embajador de la Fiesta de la Salchicha de Zaratán.

“Para mí es un orgullo enorme y una satisfacción muy especial. Después de tantos años dedicado al mundo de la hostelería, que se acuerden de ti para representar un producto y una tradición de nuestra tierra, me hace muchísima ilusión”, añade nuestro entrevistado.

Además, señala que cree que “ser embajador no consiste solamente en recibir un reconocimiento” sino que “también supone una responsabilidad” como es “defender el producto, darlo a conocer y contribuir a que siga creciendo”.

“Degustar una salchicha de Zaratán, para mí, es disfrutar de un sabor auténtico, de esos que nos recuerdan que la buena gastronomía no siempre necesita grandes complicaciones. A veces, los cocineros nos volvemos locos buscando técnicas, texturas y elaboraciones sorprendentes y descubres que un producto sencillo, bien hecho y cocinado, puede darte una satisfacción enorme”, añade el cocinero.

Recalca el agradecimiento a todas las personas que han hecho que él sea el embajador de la Fiesta de la Salchicha en Zaratán porque es un “privilegio poder formar parte de ello”.

La importancia en la provincia y el futuro

“La Fiesta de la Salchicha de Zaratán aporta a la provincia identidad, promoción gastronómica y, también, actividad económica. Estos eventos ayudan a conocer nuestros municipios, atraen visitantes y generan movimiento en la hostelería y el comercio local. La mayor aportación pasa por mantener vivas nuestras tradiciones y demostrar que la gastronomía también es cultura”, añade nuestro entrevistado.

Mirando al futuro, añade que la salchicha “tiene recorrido, no solamente como producto tradicional, sino también dentro de una gastronomía más creativa” ya que “se puede introducir en tapas, pinchos y elaboraciones diferentes, manteniendo siempre su esencia”.

“Para mí, el futuro pasa por cuidar la calidad, defender su origen y conseguir que las nuevas generaciones también se sientan orgullosas de este producto. No se trata de cambiar lo que es la salchicha de Zaratán, sino de demostrar todo lo que puede llegar a ser”, explica.

Sobre sus objetivos, mirando a ese futuro, señala que quiere “seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando” de su profesión.

“Después de más de 30 años en la hostelería, todavía tengo muchas inquietudes y proyectos en la cabeza. Por eso, por encima de los premios y reconocimientos, mi mayor deseo es seguir teniendo la misma ilusión que cuando empecé”, finaliza.