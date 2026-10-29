Ainhoa Salcedo reinventa desde Valladolid el negocio de la alta costura nupcial tras invertir más de 50.000 euros

Hay empresarios que, cuando alcanzan el éxito, se acomodan. Y hay otros que son capaces de desmontar aquello que tanto les ha costado construir y que funciona, para volver a construir y apostar con una ambición todavía mayor.

Ainhoa Salcedo pertenece a los segundos.

La diseñadora de alta costura y empresaria vallisoletana reinaugura este jueves 29 de octubre La Couture Novias, coincidiendo con su décimo aniversario.

Pero detrás de esta celebración hay mucho más que una reforma: es la presentación de un nuevo modelo empresarial que aspira a transformar la manera de comercializar la moda nupcial, combinando la artesanía más exclusiva con las posibilidades de la tecnología, las comunidades digitales y los sistemas de crecimiento empresarial.

Una apuesta que llega después de dos años de intensa preparación, una inversión superior a 50.000 euros en conocimiento y consultoría, y una profunda reorganización de sus empresas.

La reinvención

La trayectoria de Salcedo comenzó mucho antes de La Couture. Ella es la séptima generación de empresarios de su familia, cada uno en un sector diferente al anterior, su experiencia empresarial ha atravesado sectores tan distintos como la organización de espectáculos, el marketing, la industria, la moda y la consultoría empresarial.

"Soy la séptima generación de empresarios de mi familia. He crecido viendo y viviendo desde dentro negocios tan diferentes como conserveros —los famosos espárragos Cojonudos— o empresas dedicadas al tratamiento de aguas residuales industriales", señala.

Y asegura haber conocido "las entrañas, los procesos y los sistemas de crecimiento" de muchas empresas distintas y de las suyas propias. "Con el tiempo, me he dado cuenta de que todas son iguales. La diferencia está en su esencia y en su enfoque estratégico. Eso es precisamente lo que descubrimos en Referente, una de mis líneas de negocio", asegura.

En 2010 fundó Ainhoa Salcedo Couture, en plena crisis, especializada en diseño y alta costura.

Frente a la incapacidad de escalar y la dependencia del negocio de su presencia en 2016 nació La Couture Novias, mezclando multimarca con adaptación de atelier y que desarrolló una expansión comercial con establecimientos en Valladolid, Zamora y Vitoria, extendiendo su presencia hasta el País Vasco.

Como diseñadora, Salcedo ha alcanzado el éxito en pasarelas y eventos que durante años formaron parte de sus sueños: la Semana de la Alta Costura de París, la Fashion Week y la Barcelona Bridal Week.

Ainhoa Salcedo, frente a su negocio en Valladolid Cedida

Dos de sus vestidos de novia llegaron a ocupar los puestos número uno y cinco de la revista ¡Hola!, y ha vestido a personalidades y famosos que nunca imaginó que llegarían a confiar en sus diseños.

Su capacidad de innovación fue reconocida con el premio a la Mejor Idea de Negocio de Moda en la Pasarela de Castilla y León, celebrada en Burgos en 2018. El crecimiento de la cadena contó también con el respaldo financiero de Iberaval.

Pero llegó 2020.

La pandemia golpeó duramente a la industria nupcial, paralizó celebraciones, alteró el mercado y obligó a numerosos negocios a cerrar. La Couture tampoco fue ajena a aquella crisis: su expansión quedó frenada y la empresa tuvo que replantear su estructura.

Salcedo, que además acababa de convertirse en madre la misma semana que encerraban el planeta, afrontó uno de los periodos más exigentes de su vida personal y empresarial, quedando devastada por la paralización de sus negocios, los gastos fijos y la imposibilidad de poder ejecutar otro escenario por su reciente situación familiar.

Sin embargo, tomó una decisión que hoy marca su nueva etapa: no dedicar todos sus esfuerzos a reconstruir el negocio que tenía, sino a diseñar el que quería tener dentro de diez años.

"He tenido que aprender a levantarme muchas veces. Pero cada caída me ha obligado a pensar más grande. Llegué a tener tres tiendas y sé perfectamente lo que cuesta construir una empresa desde cero. Ahora no quiero limitarme a recuperar aquello", afirma.

"Quiero crear algo mucho mayor, más sólido, más inteligente y que no dependa exclusivamente de mí para funcionar", señala.

Aunque ha llegado como diseñadora a algunos de los escenarios más importantes de la moda, Salcedo reconoce que su verdadera pasión se encuentra en otro lugar:

"He conseguido cosas como diseñadora que soñé durante años, pero lo que realmente me mueve y me apasiona es la empresa, las ideas de negocio y todo lo que hay detrás del éxito", afirma.

"Por eso llevo los últimos 6 años estudiando qué tienen en común cientos de empresarios, cómo toman decisiones, cómo crean procesos, cómo construyen sistemas y qué necesitan para escalar", añade.

Más de 50.000 euros

Lejos de limitar su formación al sector de la moda, Salcedo decidió estudiar cómo crecen y se estructuran empresas de diferentes industrias.

La empresaria Ainhoa Salcedo Cedida

En los últimos dos años ha invertido más de 50.000 euros en formación, mentorías, consultoría y desarrollo de capacidades empresariales, apoyándose en profesionales especializados en escalado, marketing, ventas, tecnología, comunicación y relaciones estratégicas.

Entre los referentes que la acompañan para conseguir su propio caso de éxito, en los que ha invertido parte de su facturación para aprender de su experiencia y conocimiento, están:

Pedro Buerbaum, para diseñar la estrategia empresarial, inversión y escalado de la empresaria. Empresario e inversor con un ecosistema de negocios que abarca productos físicos, activos inmobiliarios, inversiones en startups, negocios digitales y comunicación.

Fundador de La Pollería, Casa Caoba, impulsor de Worldcast y de proyectos como AKKA y Escala, representa una visión empresarial basada en crear marcas, sistemas y estructuras capaces de crecer y diversificarse.

Víctor Heras, experto en viralidad y captación masiva de audiencias. Especialista en crecimiento orgánico y estrategias de contenido viral, vinculado a proyectos de comunicación de figuras internacionales como Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street.

Sus metodologías se centran en convertir la visibilidad digital en posicionamiento, comunidad y oportunidades comerciales.

Romuald Fons, pieza clave en posicionamiento en Google y crecimiento digital. Fundador de Bigseo y uno de los nombres más reconocidos del SEO en España. Fons ha trabajado o colaborado en proyectos de posicionamiento y crecimiento digital para marcas como Bodeboca, Wallapop, Milanuncios, Custo Barcelona y Banco Sabadell, entre otras.

La elección de Bigseo resulta clave en la apuesta de Ainhoa Salcedo para que sus marcas sean descubiertas desde cualquier lugar del mundo.

JuanPe Navarro, para su proyecto de inteligencia artificial y automatización empresarial. Especialista en el desarrollo de soluciones tecnológicas y automatizaciones aplicadas a empresas.

Su experiencia, junto con la formación por parte de Divisual Project Group, formando parte de la preparación de Salcedo para integrar inteligencia artificial, sistemas de gestión y procesos tecnológicos en sus negocios que tradicionalmente han dependido de una elevada intervención manual.

Eloísa Wolf y Edu Serrano, su apoyo en la nueva estrategia de YouTube y comunicación audiovisual. La última inversión formativa de Ainhoa Salcedo para el desarrollo de sus canales audiovisuales, concebidos no solo como escaparates publicitarios, sino como plataformas de educación, autoridad, captación y construcción de comunidades propias.

Luis Monge Malo, ventas y comunicación comercial. Empresario, formador y especialista en persuasión y ventas. Su enfoque disruptivo y absolutamente inusual en la comunicación, la construcción de ofertas y la conversión comercial forma parte del conocimiento incorporado al nuevo sistema de atención y ventas.

Francisco Nicolás, relaciones estratégicas y networking.

Conocido como el Pequeño Nicolás, es impulsor de un programa centrado en relaciones profesionales, protocolo de alto nivel, comunicación e inteligencia emocional del que Ainhoa Salcedo participa para ampliar su preparación en el desarrollo de relaciones empresariales y entornos de influencia.

La empresaria ha integrado estos aprendizajes en una estrategia propia, seleccionando las metodologías que considera más adecuadas para sus negocios.

"No se trata de copiar a los grandes empresarios. Se trata de aprender cómo piensan, cómo construyen sus sistemas y cómo detectan oportunidades, para después crear algo propio que todavía no existe en tu mercado. Con personalidad", apunta.

Y recuerda que "escalar no consiste solo en vender más: consiste en construir procesos y sistemas que permitan crecer sin perder la esencia".

Salcedo mantiene una rutina especialmente exigente para sostener este proceso de aprendizaje, planificación y ejecución:

"No creo en lo fácil. Hay que desayunar pilas y dar todo de ti para que la vida te lo devuelva. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Esas 3 primeras horas son para pensar, idear mi día y definir mis objetivos", señala.

"Luego van mis hijos y Sergio, después dedico otras 3 o 4 horas a formarme y a trabajar en mis proyectos en consultoría con empresarios. A partir de ahí, el resto es ejecución y al llegar a casa, ser mujer y madre lo mejor que puedo", apunta.

Ser la excepción

La decisión de Salcedo no fue únicamente invertir en formación, sino hacerlo de una manera especialmente poco habitual dentro de los programas y comunidades empresariales en los que participa.

"Aposté por meterme con todos y cada uno de ellos desde un sector de lo más clásico, en un entorno en el que el 90% de sus clientes proceden del mundo digital. Fue una locura, porque ser siempre la excepción te obliga a reinventarlo todo, todo el tiempo", asegura.

"No podía limitarme a aplicar fórmulas pensadas para negocios digitales: tenía que traducirlas a la alta costura, a las tiendas físicas, a la atención personalizada y específica que requiere cada una de las clientas y a un producto personalizable", añade.

Durante este proceso, La Couture Novias se convirtió en un caso singular dentro de esos entornos empresariales: una empresa física, tradicional y vinculada a un sector artesanal que comenzó a aplicar estrategias de captación digital, automatización, inteligencia artificial, creación de comunidades y escalado empresarial.

"Ahora me he convertido en el caso de éxito de “negocio físico tradicional” de muchos de ellos. Eso es algo que me hace especial ilusión, porque demuestra que las herramientas digitales no pertenecen únicamente a los negocios digitales. También pueden servir para modernizar empresas físicas, hacerlas más visibles, mejorar sus procesos y prepararlas para crecer sin perder su esencia", señala.

Para la empresaria, esta posición de excepción se ha convertido precisamente en una ventaja competitiva.

La necesidad de adaptar cada aprendizaje a una realidad distinta le ha permitido desarrollar una metodología propia, aplicable a empresas tradicionales que necesitan evolucionar sin renunciar a su identidad, lo que aplica en Referente.

El nuevo La Couture

El resultado más visible de esta transformación es el nuevo concepto de showroom que La Couture Novias presenta en Valladolid.

La firma ha rediseñado toda la experiencia comercial mediante un sistema propio organizado en cuatro niveles de servicio, personalización y exclusividad, con el objetivo de ofrecer a cada novia una solución adaptada a sus necesidades y expectativas.

La propuesta combina asesoramiento de imagen, diagnóstico morfológico, selección especializada, modificaciones, confección y alta costura artesanal, con una metodología de atención que pretende elevar la experiencia muy por encima de la venta convencional.

Pero la verdadera diferencia no solo está en cómo te ayudan a encontrar vestido, que ya presumían de que 8 de cada 10 novias encontraban vestido con ellos, ahora también está en lo que sucede antes y después de elegirlo.

La clienta entra a formar parte de un ecosistema nupcial que la acompaña durante la organización de su boda.

A través de Bodas & Novias Ainhoa Salcedo, puede acceder a contenidos, recursos, comunidades y asesoramiento de profesionales de diferentes disciplinas, desde abogados y psicólogos hasta especialistas en imagen, belleza y proveedores del sector.

La visión de Salcedo es que cada novia reciba el máximo valor posible, encuentre soluciones a sus problemas y termine convirtiéndose en una embajadora natural de la marca. No quiere revelar todos los secretos, pero si gran parte.

"Lo que me mueve es dar el 1000% a cada novia, pero también a cada integrante de mi ecosistema: clientes, empleados, empresarios y proveedores. Quiero que la experiencia de cualquiera de ellos deje huella y les sirva para cubrir sus objetivos por diez", apunta.

"No quiero que una novia venga, compre un vestido y se marche. Cada vez que he comentado con la gente que quiero cambiar mi empresa… las ideas eran: pon un blog, regala algo, haz ofertas… eso lo hacen todos", asegura.

"Quiero que mi novia sienta que tiene detrás un equipo, una comunidad y todo un ecosistema que la acompaña que llegue emocionadísima y se vaya alucinando de lo que llamamos #laexperiencialacouture y sobre todo se sienta espectacular, segura, cómoda y ella misma. Y que dentro de veinte años siga enamorada de su vestido", señala.

Cuatro líneas de negocio

La Couture es solo una parte de la estructura empresarial de Salcedo.

Su actividad se articula alrededor de cuatro líneas complementarias: La Couture Novias, como showroom para vestir a las novias; Ainhoa Salcedo Couture, como firma de diseño y producción artesanal e industrial de vestidos de novia con taller de alta costura.

También Bodas & Novias Ainhoa Salcedo, como ecosistema digital de acompañamiento a las novias y conexiones con profesionales; y Ainhoa Salcedo Referente, como plataforma de formación y consultoría empresarial.

Esta última recupera una faceta profesional que Salcedo ya desarrollaba desde 2012 en el ámbito del marketing y el asesoramiento empresarial, actividad que dejó en segundo plano durante la expansión de La Couture y que ha retomado en los últimos dos años.

A través de Referente, trabaja con empresarios y autónomos de distintos sectores para identificar sus fortalezas, construir marcas diferenciadas, mejorar sus sistemas de captación y venta y desarrollar procesos que les permitan crecer sin perder su identidad.

Su filosofía es que el crecimiento de una empresa no debe depender únicamente de trabajar más horas, sino de construir mejores estructuras, aumentar el valor ofrecido y conseguir que los clientes lleguen atraídos por una marca en la que confían.

"Mi ética es hacer con los demás lo que desearía para mí y, todavía más, lo que desearía para un hijo. Me he dado cuenta de que lo que más fortuna atrae es dar, dar, dar, dar… y luego, si acaso, pedir. Cuando trabajas así, todo viene solo, incluidos los clientes", apunta.

"Yo ayudo todo el tiempo. En el colegio ya me llamaban Soluciones Salcedo. Ahora me hace gracia pensar que quizá ya estaban describiendo mi camino: karma y dharma funcionan", señala.

Millones de visualizaciones

La estrategia de comunicación de Salcedo ya ha demostrado su capacidad para superar las fronteras de Valladolid.

Pese al hackeo sufrido en 2025, la empresaria ha reconstruido y desarrollado su presencia digital hasta superar los 50.000 seguidores, con vídeos que han alcanzado millones de visualizaciones.

Sus contenidos fuera de lo común sobre vestidos de novia, consejos prácticos y situaciones cotidianas de las bodas han convertido sus canales en una herramienta de divulgación, entretenimiento y captación comercial.

La influencia digital ha comenzado a traducirse en resultados tangibles: durante el último año, la firma ha recibido novias que han cruzado el Atlántico desde América para desplazarse hasta Valladolid.

Para Salcedo, este fenómeno representa una de las claves del futuro: construir marcas capaces de atraer clientas desde cualquier mercado antes de necesitar una presencia física en él.

La nueva estrategia contempla reforzar el posicionamiento en Google, YouTube, redes sociales y sistemas de búsqueda mediante inteligencia artificial, además de estudiar la apertura de nuevos puntos de venta apoyados por la demanda generada digitalmente.

Un gran reto

La producción artesanal plantea uno de los desafíos más complejos para cualquier proyecto de expansión: cada prenda requiere tiempo, conocimiento técnico, precisión y una atención que no puede sustituirse por una cadena de procesos impersonales ni por Inteligencia Artificial.

Por eso, la empresa ha dedicado una parte fundamental de su transformación al diseño de sistemas internos, automatizaciones, herramientas de inteligencia artificial y metodologías comerciales propias.

El objetivo es que la tecnología asuma parte de las tareas repetitivas y de coordinación, mientras los profesionales concentran su dedicación en aquello que aporta verdadero valor: el diseño, la confección, el asesoramiento y la relación humana.

La Couture no pretende sustituir la artesanía por tecnología. Pretende utilizar la tecnología para que la artesanía tenga todavía más futuro, quiere contratar y ampliar personal humano especializado en todas las ramas, declara que necesita personal de confección, ventas, creación y edición de vídeos y personal para sus procesos de automatización de procesos.

Cuenta también con el impulso de las ayudas de Modernización de Empresas Artesanas de Castilla y León, por cuyo apoyo Salcedo expresa su agradecimiento a la Junta de Castilla y León.

Valladolid no es el límite

El nuevo showroom constituye el primer paso visible de un plan de expansión que contempla el desarrollo de canales digitales, apertura de nuevos puntos de venta con socios comerciales y una estructura empresarial preparada para crecer en otros mercados.

Salcedo no anuncia todavía un calendario exacto de aperturas. Su prioridad es consolidar el nuevo modelo, perfeccionar sus procesos y demostrar su capacidad de reproducción, pero esta campaña es el antes y después.

"No me conformo con tener un negocio que funcione. Quiero saber hasta dónde podemos llevarlo. Me apasiona encontrar oportunidades donde otros ven problemas, cuestionar lo establecido y convertir ideas complejas en sistemas que funcionen", afirma.

"Si para conseguirlo tengo que volver a estudiar, invertir, cambiarlo todo y empezar de nuevo, lo haré. Ya lo he hecho antes", añade.

Y detrás de esa ambición hay también una convicción personal: crear empresas sólidas que puedan funcionar sin exigir la presencia permanente de sus fundadores, capaces de generar oportunidades, empleo y libertad para quienes las construyen.

Para Salcedo, escalar no significa despersonalizar una empresa ni convertirla en una estructura fría. Significa crear procesos y sistemas que permitan que el valor llegue a más personas, que los equipos trabajen mejor y que la esencia de la marca pueda mantenerse incluso cuando el proyecto crece.

La historia de Ainhoa Salcedo es la de una empresaria que ha vivido la expansión, la crisis, la reconstrucción y la reinvención. Que ha aprendido a desenvolverse en mercados diferentes de diferentes países y que ha decidido convertir ese conocimiento en una nueva estructura empresarial.

Dieciséis años después de comenzar, diez años después de fundar La Couture y seis años después de una pandemia que puso en riesgo todo lo construido, Ainhoa Salcedo vuelve a empezar. Pero esta vez no parte de cero: parte de todo lo aprendido.

Reinauguración

Jueves, 29 de octubre de 2026 | De 18:00 a 21:00 horas

La Couture Novias · Valladolid

La firma presentará su nuevo showroom en un acto dirigido a clientas, colaboradores y representantes del tejido empresarial, financiero e institucional.

Calle Rondilla de Santa Teresa 7, 47010 Valladolid