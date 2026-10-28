Zarandona anuncia una inversión de 7,7 millones de euros para el parque público de vivienda de Valladolid

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, informa sobre el Consejo de Administración de VIVA. Rubén Cacho Ical

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha anunciado este miércoles, 28 de octubre, la aprobación de una inversión "como nunca antes se ha hecho" en la Sociedad Municipal del Suelo y la Vivienda (VIVA) destinada al parque público de cara al año 2027.

En este sentido, ha resaltado que "estas son cifras reales que apagan cualquier otra reflexión o razonamiento", en alusión a las acusaciones del PSOE que ha cargado contra PP y Vox por incrementar el presupuesto de VIVA con ahorros de la sociedad pública, pero "sin más aportaciones económicas" del Ayuntamiento de Valladolid.

Los socialistas tildaron de "raquíticas" las cuentas de VIVA tras la celebración del Consejo de Administración de la sociedad este pasado martes y criticaron que para el año que viene únicamente se fuesen a comprar "solo 13 viviendas", en un momento de crisis de la misma.

Zarandona ha defendido que el presupuesto es una "previsión, con los pies en el suelo y con realidad" y ha recordado que cuando llegaron al equipo de Gobierno municipal en 2023, un "año compartido" con PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), el presupuesto inversor real fue de en torno a 2,4 millones de euros.

Sin embargo, ha añadido que para 2027 este ha crecido hasta los 7,7 millones de euros, según lo aprobado este martes, que se desgranará de diferentes formas y que no está cerrado, pues tienen "proyectos en mente" a la espera de poder ser financiados a través del Plan Estatal de Vivienda, recientemente aprobado y a la espera de ser consolidado con los acuerdos con las comunidades autónomas.

Aplicación directa en el parque de vivienda

El edil responsable del área de Urbanismo ha incidido en que este capítulo de inversiones de VIVA para el próximo ejercicio tiene una "aplicación directa en nuestro parque de vivienda, promoción, reparaciones, etc".

Parte de las cuantías irán destinadas en la promoción de 47 viviendas que ya hay en marcha en el entorno de la Avenida de Burgos, cuyo proyecto cuenta con un presupuesto en su conjunto que ronda los ocho millones de euros.

Otro de los capítulos inversionistas corresponde a la compra de vivienda diseminada por la ciudad, que estará dotado con 1,6 millones de euros para este 2027 con el objetivo de "aumentar el parque de viviendas".

En este punto, Zarandona ha explicado que se ha aprobado también la ampliación de la cuantía máxima que pueden destinar a la compra de estas viviendas hasta los 140.000 euros, una "cifra razonable" para "entrar en el mercado donde algún propietario, por quitarse otra serie de problemas, venga directamente a VIVA a ofrecernos su vivienda, tasemos y lleguemos a un acuerdo".

Y es que el concejal ha explicado que "hace unos cuantos años" muchas viviendas eran ofrecidas directamente a VIVA por parte de los propietarios, pero en este momento no estaba ocurriendo y con ello pretenden recuperar esa atracción.

Precisamente, es en este capítulo donde ponen el foco las críticas del PSOE, que ha acusado a PP y Vox de comprar "solo cinco viviendas" en 2026. Con los argumentos antes expuestos ha respondido Zarandona, quien además ha asegurado que trabajarán para adquirir alguna más de aquí a final de año y ha subrayado que se han ejecutado 700.000 de los 1,1 millones destinados a este respecto este año.

Por otro lado, el edil ha señalado que se destinarán más 500.000 euros en la urbanización de los terrenos de Cañada Real, en el entorno de la calle Somosierra, donde VIVA y el Ayuntamiento de Valladolid son propietarios de unos suelos para al menos 100 viviendas, con el objetivo de "vender parcela para recuperar fondos que sean reinvertidos en nuevas promociones".

"Soluciones imaginativas"

Asimismo, Zarandona ha sostenido la búsqueda de "soluciones imaginativas, que ya no lo son tanto", como la conversión de antiguos locales comerciales en nuevas viviendas. "No debemos olvidar que las necesidades en estos momentos son muy variadas. Hay mucha gente que vive sola, familias monoparentales y jóvenes que quieren un espacio para emanciparse", ha apuntado el edil.

De esta forma, ha defendido que "no todos necesitan una vivienda estándar de dos o tres habitaciones" y ha considerado que estos locales pueden formar parte de una oferta "atractiva" para estos perfiles.

Para ello, además, ha señalado que ha llegado a un punto de acuerdo con la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, que tiene un plan de protección de establecimientos y del comercio tradicional, y no se comprarán locales que tengan menos de cinco años sin uso.

Además, tampoco podrán adquirir establecimientos comerciales para convertirlos en locales en aquellas calles donde haya "más de un 25% de los locales comerciales convertidos en hogares".

El resultado, para Zarandona, es "bueno, protege el tejido comercial" y da acceso a jóvenes y mayores a "un lugar donde vivir". "También para la comunidad de vecinos que tienen locales vacíos desde hace décadas", ha añadido.

Frente a las críticas de VTLP por impulsar "viviendas de 25 metros cuadrados", Zarandona ha respondido que la cuestión está regulada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que "ellos redactaron" y definieron que se llama vivienda a partir de 40 metros cuadrados y estudio de 25 metros cuadrados en adelante.

En este contexto, ha defendido que en casos de 25,01 metros cuadrados "puede considerarse perfectamente un estudio", pero ha matizado que la voluntad de VIVA mientras él presida el Consejo de Administración "va a ser hacer vivienda y esa está por encima de 40 metros cuadrados".

Vuelta de la violencia de género al protocolo

Zarandona también ha confirmado la vuelta del término violencia de género al protocolo de acceso a la vivienda de VIVA, una cuestión que levantó una amplia polémica hasta a nivel nacional y les enfrentó directamente con la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

Pero, en cualquier caso, ha recordado que la "intención" cuando se redactó el protocolo fue "ampliar la protección a otras violencias, que también existen y son tan lamentables que yo no sabría poner un escalafón".

Dada la situación originada, ha hecho hincapié en el informe jurídico que solicitó el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que estimó que debía incluirse de nuevo y se ha hecho "sin ningún complejo ni ningún problema porque esa era nuestra intención de partida".

"Que nunca fueran minusvaloradas (las víctimas de violencia de género) en la baremación que se hace en el programa de viviendas blancas", ha zanjado.