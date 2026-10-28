El proyecto industrial 'Manual al Instante' gana el Consolida Startup 2026 entre doce finalistas internacionales

El talento tecnológico ha vuelto a convertir a Valladolid en el gran escaparate del emprendimiento. El espacio Andén47 ha acogido este miércoles la jornada final del programa 'Consolida Startup 2026', una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Valladolid, CEOE Valladolid y la Cámara de Comercio.

La cita se ha cerrado con la victoria de la firma 'Manual al Instante', una herramienta pensada para agilizar el acceso a información técnica de maquinaria industrial que ha conseguido el pase directo a las semifinales de la 'Startup Competition' del prestigioso foro internacional South Summit.

El certamen, que en esta edición ha movilizado a 240 emprendedores, 80 proyectos inscritos, 60 empresas y 30 inversores nacionales e internacionales, ha reunido en su fase decisiva a doce startups finalistas (diez españolas y dos latinoamericanas).

Tras las defensas de tres minutos ante un jurado experto, la solución industrial de 'Manual al Instante' se ha hecho con el primer premio, secundada en el podio por la mexicana Sendos (dedicada a la gestión del talento) y la startup Madurenza (creadora de un dispositivo patentado para el mantenimiento de barricas de vino).

Alianzas para la inversión

Durante la apertura del evento, el concejal de Hacienda del Consistorio vallisoletano, Francisco Blanco, junto al presidente de la patronal empresarial, Carlos Magdaleno, y el presidente de la Cámara, Víctor A. Caramanzana, coincidieron en señalar la importancia de tejer puentes entre la innovación emergente y el tejido comercial asentado.

En este sentido, la edición ha destacado por la puesta en marcha de pruebas piloto reales entre startups y firmas locales, como la realizada por Madurenza con Bodegas Veganzones o la de Kaira con la residencia DomusVi Arroyo.

Con este cierre de edición, que ha contado también con la conferencia del divulgador Javier Sirvent, Valladolid consolida un itinerario formativo de más de 100 horas de talleres y 400 horas de mentoría orientadas a que el talento no solo nazca en la tierra, sino que eche raíces y crezca con vocación global.