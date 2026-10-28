Imagen de la pasada edición de la fiesta de la salchicha de Zaratán. Archivo

La gran fiesta de la salchicha ideal para visitar hasta el 3 de noviembre: reparten 250 kg y hay música y encierros

Este fin de semana, más largo de lo habitual por el puente de Todos los Santos, cuyo festivo se traslada del domingo 1 al lunes 2 de noviembre, el aroma de la salchicha se abrirá paso en Zaratán (Valladolid). La localidad, además, estrena este año la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para un festejo tradicional que encumbra su producto más característico.

Aunque las fechas oficiales de esta gran fiesta de la salchicha, que incluye una degustación en la que repartirán 250 kilogramos de este producto, música y encierros, van del 30 de octubre al 3 de noviembre, las actividades arrancarán el jueves día 29.

Las iniciativas arrancarán de esta manera con la ruta de la salchicha por los establecimientos colaboradores, a partir de las 20:00 horas, donde podrán probarse platos elaborados con la salchicha como protagonista junto con la bebida, hasta terminar existencias.

Dicha propuesta se celebrará cada día hasta el 3 de noviembre, a partir de las 13:00 y las 20:00 horas, siendo una oportunidad única para degustar los platos más originales.

Pero la gran fiesta de la salchicha de Zaratán no se limita únicamente a esta ruta, ya que también habrá múltiples actividades para disfrutar de estos días tan señalados en la localidad vallisoletana.

Cinco días de actividades

El viernes 30 de octubre, comienzo oficial de los festejos, contempla acciones como la actuación de Sal Gorda, entre las 19:00 y las 21:00 horas, en el Bar Divino Verdejo, la del DJ Víctor Espejo, natural de la localidad, en el Bar La Plaza a las 19:00 horas, o la de DJ Mr.Kitos en la Plaza Mayor a partir de las 23:00 horas. Además, el día lo cerrará la Orquesta Cinema en el corazón de Zaratán.

El sábado será el turno para el paseo de minibueyes (12:00) en la Plaza Mayor, la actuación de Agüita Salá en el Bar Las Fuentes (13:00) o el encierro al estilo de la villa a partir de las 16:00 horas por las calles de Zaratán.

Más tarde, a las 17:00, tendrá lugar el III SalchiFest, con las actuaciones de DJ Villa, Los del Lío y Sergei Rez en la Plaza Mayor. La peña de Los Trazas serán los encargados de pronunciar el pregón a partir de las 17:45 en esta misma ubicación.

Y entre las 19:30 y las 21:30 se repartirá un chocolate con churros y se entregarán caramelos a los niños disfrazados en el Bar Divino Verdejo. Finalmente, el sábado concluirá con la actuación de la Macrodiscoteca Escarlata en la Plaza Mayor desde las 00:30 horas.

Ya el domingo, 1 de noviembre y día de Todos los Santos, se celebrará la tradicional carrera popular de la salchicha a partir de las 11:00 y a las 12:30 tendrá lugar la misa con la ofrenda floral de la salchicha en la iglesia de San Pedro Apóstol.

Víctor Espejo volverá a pinchar el domingo, en esta ocasión en el bar El Cafetín, a partir de las 13:00 y entre esa hora y las 15:00 habrá una degustación de un guiso con la consumición en el bar Divino Verdejo.

El segundo de los encierros volverá a celebrarse a las 16:00 horas y a las 18:00 DJ Mendo llegará al bar Catedral para poner la primera nota musical a la tarde. Los más pequeños también tendrán opciones como la discomóvil infantil con entrega de obsequios en la Plaza Mayor a partir de las 19:00 horas.

Finalmente, Sinestesia y Los del Pueblo y Sergi Reglero cierran el cartel de actuaciones para este domingo, 1 de noviembre, en la fiesta de la salchicha de Zaratán.

El lunes, 2 de noviembre, será el día grande de esta festividad, con la celebración de la V Feria Gastronómica de la Salchicha, a las 11:00 horas, en el Polideportivo Infanta Juana. Incluye una degustación en la que se repartirán gratuitamente cerca de 250 kilogramos de salchichas.

Talleres de alfarería infantil, el encuentro de danzas castellanas, una cata de vino o la actuación flamenca de Kurkillo completan la programación de este lunes.

Por la tarde, desde las 15:30 horas, habrá una degustación de arroz con setas, pollo y salchichas en el Polideportivo Infanta Juana. Otra de las actividades destacadas es la demostración que protagonizará el chef Carlos González, del restaurante Ubi de la Vega, a partir de las 17:30 horas.

Tras ello, el experto culinario será reconocido como el quinto embajador de la fiesta de la salchicha de Zaratán. De nuevo una cata de vinos, degustación de productos artesanos, la actuación pop-rock de Serendipia y el gran bingo ochentero de Silvina Magari y el sorteo de lotes artesanos concluirán las actividades en este penúltimo día.

Finalmente, Zaratán despedirá su fiesta de la salchicha 2026 el martes 3 de noviembre con hinchables, un campeonato de pádel y las rutas por los establecimientos hosteleros en horario de mañana y de tarde.