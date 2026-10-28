Presentación de la fiesta del niño y la juventud en Cigales 2026. Fotografía: Diputación de Valladolid.

La feria del niño y la juventud ideal del 30 de octubre al 2 de noviembre en Cigales: con buñuelos y castañada

David de la Viuda, diputado de Innovación Digital y Gobierno Abierto y Contratación, junto al alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, y el concejal de Festejos, Pablo Centeno, han presentado la XIV Feria del Niño y la Juventud y Halloween de Cigales.

También han estado presentes la presidenta del AMPA del Colegio Ana de Austria, Paula Araco, y Cristina Antolín del grupo vecinal Terror Cigales.

Lo han hecho en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid en la mañana de este miércoles, 28 de octubre.

“La Diputación de Valladolid es la casa de todos los municipios. También de Cigales que celebra del 30 de octubre al 2 de noviembre la XIV Feria del Niño y la Juventud y Halloween de Cigales. Es una iniciativa más dentro de la provincia. Los jóvenes y sus padres van a poder disfrutar de un maravilloso programa y un gran municipio como es Cigales”, ha asegurado De la Viuda.

El alcalde de Cigales ha querido mostrar sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario en Urda que “pasan por unos malos momentos” y ha querido agradecer a la Diputación de Valladolid por apoyar la celebración.

“Quiero destacar que, desde el inicio de la legislatura, no solo trabajamos en esta fiesta de Halloween sino también damos valor al Día de Todos los Santos, que es una tradición española, en este caso con una cata de buñuelos”, ha añadido el alcalde de Cigales.

Tanto Cristina Antolín, como Paula Araco, han querido agradecer al Ayuntamiento de Cigales su confianza y han pedido a las familias que “disfruten de las actividades programadas”.

Actividades y novedades

Cigales se prepara para vivir cinco días de diversión, ocio y entretenimiento con la celebración, del 29 de octubre al 2 de noviembre, de la XIV Feria del Niño y la Juventud, una cita ya consolidada en el calendario de actividades de la localidad que volverá a coincidir con la celebración de Halloween y el puente de Todos los Santos.

La Plaza Mayor de Cigales se convertirá durante estos días en el epicentro de la programación, con un recinto ferial especialmente diseñado para el disfrute de los más pequeños y jóvenes, que contará con hinchables, colchonetas, tren dragón y churrería, además de diferentes propuestas de ocio y entretenimiento.

Uno de los grandes atractivos de la programación volverá a ser el IX Pasaje del Terror, una de las actividades que mayor expectación genera cada año y que se ha convertido en una de las propuestas más multitudinarias de la Feria.

A esta iniciativa se sumarán una terrorífica Masterclass de Zumba, una sesión especial de Dance Fit, el pasaje de las brujas del AMPA del colegio Ana de Austria y un escape room organizado por el AMPA del IESO de Cigales que darán paso al ya tradicional Truco o Trato, configurando una programación pensada para disfrutar de Halloween.

Como novedad, la programación incorpora este año una propuesta gastronómica vinculada a la tradición y a la repostería. La Panera de la Parroquia de Santiago Apóstol de Cigales acogerá una cata de buñuelos de la mano de la Cigaleña Inés Hernández, diplomada por la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu y responsable de Confitería El Bombón, establecimiento asociado a la marca de calidad Alimentos de Valladolid y otra de las novedades será la “Castañada” organizada por la Asociación - Peña los abejorros de Cigales.

Un año más, la Feria de la Plaza Mayor contará con el “Momento Azul”, una iniciativa destinada a favorecer que todas las personas puedan disfrutar de las atracciones en un entorno más tranquilo y accesible.

Así, todos los días, de 17:30 a 18:30 horas, se reducirán los ruidos fuertes y las luces intensas en el recinto ferial, creando durante este periodo un ambiente más calmado que facilite la participación y el disfrute de las atracciones de una manera segura, respetuosa e inclusiva.

La programación se completará con propuestas como el Festival de Cortos PUFACYL y diferentes actividades que combinarán diversión, creatividad y, especialmente durante estos días, una buena dosis de terror.

Con esta amplia programación, Cigales volverá a convertirse durante el puente de Todos los Santos en un punto de encuentro para familias, niños y jóvenes, con actividades pensadas para diferentes edades y con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio y entretenimiento tanto para los vecinos de la localidad como para quienes se acerquen a disfrutar de estos días a la Villa del Clarete.

Programación completa de la XV Feria del Niño y la Juventud de Cigales

Jueves 29 de octubre

17:30 h. XIV Feria infantil y de la juventud. Inauguración y apertura de las atracciones.

17:30 - 18:30 h. Momento Azul en las atracciones.

19:00 h. Master Class de Zumba en la Plaza Mayor.

21:00 h. Halloween en corto. PUFACYL se viste de Halloween en el Teatro Las Peñuelas.

Viernes 30 de octubre

8:30 h. Apertura de la Churrería El Mara.

11:00 h. Apertura de las atracciones de la Feria.

10:00 - 13:00 h. Talleres de manualidades monstruosas en la Plaza Mayor.

17:30 h. Apertura de las atracciones de la Feria en la Plaza Mayor.

17:30 - 18:30 h. Momento azul.

17:30 h. Laberinto terrorífico en el Parque Municipal.

19:00 h. Castañada popular en la Plaza Mayor. Asociación Peña Los Abejorros.

Sábado 31 de octubre

8:30 h. Apertura de la Churrería El Mara.

11:00 h. Apertura de las atracciones de la Feria.

11:00 h. Escape Room El saqueo del tesoro oculto en el Espacio de Ocio Encheta. Organizado por el AMPA IESO Cigales.

17:00 h. III Aventura terrorífica infantil del AMPA del Colegio Ana de Austria en el Parque Municipal.

17:30 h. Apertura de las atracciones de la Feria en la Plaza Mayor.

17:30 - 18:30 h. Momento azul.

18:30 h. Masterclass de Dance Fit en la Plaza Mayor.

19:00 h. Sorteo y entrega de premio de las casas participante en la Ruta del miedo.

19:00 h. III Ruta del miedo. A.C. VACCEOS, A.C. LAS TORRES DE CIGALES y CD CIGALES.

21:00 h. IX Pasaje del terror de Cigales en el Polideportivo Municipal. TERROR CIGALES.

Domingo 1 de noviembre

8:30 h. Apertura de la Churrería El Mara.

11:00 h. Apertura de las atracciones de la Feria.

11:00 h. Escape Room El saqueo del tesoro oculto en el Espacio de Ocio Encheta. Organizado por el AMPA IESO Cigales.

13:00 h. Misa de todos los Santos en la Iglesia de Santiago Apóstol.

17:30 h. Apertura de las atracciones de la Feria en la Plaza Mayor.

17:30 - 18:30 h. Momento azul.

19:00 h. Cata de Buñuelos en la Panera de la Iglesia de Santiago Apóstol.

Lunes 2 de noviembre

8:30 h. Apertura de la Churrería El Mara.

11:00 h. Apertura de las atracciones de la Feria.

11:00 h. Escape Room El saqueo del tesoro oculto en el Espacio de Ocio Encheta. AMPA IESO Cigales.

17:30 h. Apertura de las atracciones de la Feria en la Plaza Mayor.

17:30 - 18:30 h. Momento azul.

18:00 h. Festuc Teatre presenta "Yo Tarzán" en el Teatro Las Peñuelas.

19:00 h. Chocolate con churros. Precio simbólico de 2€, en la Plaza Mayor.