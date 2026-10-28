Confirmado por la Diputación de Valladolid: destina un millón de euros para fomentar empleo y servicios en la provincia

La Diputación de Valladolid ha dictaminado favorablemente, en las comisiones informativas del mes de octubre, la aprobación de varios programas por valor de 933.087,7 euros.

De este modo, la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación, presidida por el diputado, Roberto Migallón, ha dado el visto bueno a la resolución de las ayudas al empleo y al autoempleo que ha permitido conceder 168 ayudas de las 202 solicitudes presentadas por importe de 499.506,30 euros.

La línea de empleo incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo por parte de microempresas y centros especiales de empleo de iniciativa social que desarrollen su actividad en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Las contrataciones subvencionadas deben ser indefinidas, a jornada completa o parcial de al menos el 50 %, y cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

La línea de autoempleo respalda la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales independientes o autónomas. Está dirigida a personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente a su colegio profesional que desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes y presenten un plan de empresa.

Ambas líneas buscan favorecer el emprendimiento, generar oportunidades laborales y contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el medio rural.

Abastecimiento de agua

La Diputación ha aprobado dos concesiones de subvenciones para financiar obras de bajo coste destinadas a resolver problemas urgentes de abastecimiento de agua en los municipios de la provincia, con un importe conjunto de 198.581,40 euros.

La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios informa de que la segunda concesión asciende a 198.581,40 euros para actuaciones en 44 entidades locales. 100.000 euros corresponden a la aportación de la Junta de Castilla y León y 98.581,40 euros a la Diputación de Valladolid

Las actuaciones incluyen reparaciones y sustituciones de bombas y motores, arreglos de depósitos y pozos, mejoras en los sistemas de captación y potabilización, sustitución de equipos de cloración y control de la calidad del agua, así como reparaciones de tuberías y fugas en las redes de suministro.

Entre las intervenciones figuran actuaciones en Aldeamayor de San Martín, Becilla de Valderaduey, Benafarces, Boecillo, El Carpio, Castrejón de Trabancos, Castromembibre, Cogeces de Íscar, Cuenca de Campos, Hornillos de Eresma, Mayorga, Matilla de los Caños, Melgar de Arriba, Muriel de Zapardiel, Nueva Villa de las Torres, Peñafiel, Piñel de Abajo, Pollos, Pozuelo de la Orden.

También en Quintanilla de Onésimo, Ramiro, San Pablo, San Pelayo, San Román de Hornija, Santervás de Campos, Sardón de Duero, Tiedra, Torrecilla de la Orden, Traspinedo, Urones de Castroponce, Valbuena de Duero, Valdestillas, Valdunquillo, Velascálvaro, Vega de Valdetronco, Ventosa de la Cuesta, Viana de Cega, Villabáñez, Villafrechós, Villanubla, Villaverde de Medina, Viloria, Zaratán, Mancomunidad Arroyo del Pontón.

235.000 euros para reforzar la recogida de residuos

La Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno, propone destinar 235.000 euros a una segunda convocatoria extraordinaria de subvenciones para las mancomunidades de la provincia, con el objetivo de ayudar a financiar los gastos derivados de la recogida de residuos sólidos urbanos en los municipios que las integran.

La propuesta contempla crear la ‘Segunda convocatoria de subvenciones mancomunidades recogida de residuos 2026’.

La convocatoria busca reforzar el apoyo económico a las mancomunidades y contribuir a sufragar los costes de un servicio esencial para los municipios.