Cayetana Guillen Cuervo junto a los propietarios del Restaurante Ángela.

Cayetana Guillen Cuervo junto a los propietarios del Restaurante Ángela. Instagram

Valladolid

El restaurante en el que siempre para Cayetana Guillén Cuervo: tienen codillo asado, salchichas alemanas y sopas de ajo

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España vuelve a la capital del Pisuerga durante la Seminci.

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Valladolid respira cine durante estos días. Solo hay que salir a la calle para comprobarlo. La celebración de la Seminci convierte a la ciudad en el epicentro del séptimo arte, y con ella llegan infinidad de rostros conocidos de la cultura.

Entre ellos no podía faltar Cayetana Guillén Cuervo, habitual de las galas y encuentros de la ciudad y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

En esta ocasión, la actriz y presentadora acude a la capital vallisoletana para conducir un programa especial de Versión Española desde el Teatro Calderón.

Amaia Salamanca, entre otras, en el Restaurante Ángela

El espacio se emite este martes 27 de octubre a las 22:35 horas en La 2 y RTVE Play, con motivo de la proyección de la película Fin de fiesta.

En él, Cayetana modera un coloquio junto a los codirectores de la Seminci (Javier Estrada y Mariona Viader), la directora de la cinta, Elena Manrique, y la actriz Sonia Barba.

Sin embargo, entre proyección y foco mediático, la artista siempre reserva tiempo para disfrutar de la buena mesa vallisoletana. Y si hay una parada fija en la agenda de Cayetana Guillén Cuervo en la ciudad, esa es el Restaurante Ángela.


Ubicado en el número 1 de la histórica calle Doctor Cazalla, la misma vía inmortalizada por Miguel Delibes en su obra maestra El Hereje, este establecimiento se sitúa a tan solo dos minutos a pie de la Plaza Mayor y a un paso del céntrico Mercado del Val.

Con casi cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, el Restaurante Ángela Cervecería se erige como un auténtico referente gastronómico al margen de modas efímeras.

Hoy en día, el motor de este templo del buen comer y beber son Juanjo y Chuchi Alejos González, junto a Teresa Martín, esposa de Chuchi.

No obstante, el alma del local sigue siendo la eterna Ángela González, madre de los hermanos Alejos y figura clave en el origen del recetario, la vocación y la técnica que han definido la casa durante generaciones, como explican en su página web.

Cerveza europea y picoteo del bueno

El Ángela cuenta con 300 metros cuadrados distribuidos en dos ambientes perfectamente complementarios: una concurrida zona de barra y un acogedor comedor.

Si por algo destaca su barra es por ofrecer una cuidada selección de las mejores cervezas europeas y vinos de la tierra, acompañados por una variada gama de pinchos de autor y raciones. Pero sin duda, uno de los grandes atractivos que ha enamorado a varias generaciones (y a visitantes célebres) es su increíble carta de cocina alemana tradicional.

Codillo asado al estilo tradicional, salchichas alemanas y muniquesas, la auténtica Kartoffelsalat (ensalada de patata al estilo bávaro) y el famoso Choucroute elaborado en su punto

Una propuesta contundente, sabrosa y sin artificios, que estamos seguros que a la gran Cayetana le habrá encantado.