El restaurante en el que siempre para Cayetana Guillén Cuervo: tienen codillo asado, salchichas alemanas y sopas de ajo

Valladolid respira cine durante estos días. Solo hay que salir a la calle para comprobarlo. La celebración de la Seminci convierte a la ciudad en el epicentro del séptimo arte, y con ella llegan infinidad de rostros conocidos de la cultura.

Entre ellos no podía faltar Cayetana Guillén Cuervo, habitual de las galas y encuentros de la ciudad y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

En esta ocasión, la actriz y presentadora acude a la capital vallisoletana para conducir un programa especial de Versión Española desde el Teatro Calderón.

El espacio se emite este martes 27 de octubre a las 22:35 horas en La 2 y RTVE Play, con motivo de la proyección de la película Fin de fiesta.

En él, Cayetana modera un coloquio junto a los codirectores de la Seminci (Javier Estrada y Mariona Viader), la directora de la cinta, Elena Manrique, y la actriz Sonia Barba.

Sin embargo, entre proyección y foco mediático, la artista siempre reserva tiempo para disfrutar de la buena mesa vallisoletana. Y si hay una parada fija en la agenda de Cayetana Guillén Cuervo en la ciudad, esa es el Restaurante Ángela.



Ubicado en el número 1 de la histórica calle Doctor Cazalla, la misma vía inmortalizada por Miguel Delibes en su obra maestra El Hereje, este establecimiento se sitúa a tan solo dos minutos a pie de la Plaza Mayor y a un paso del céntrico Mercado del Val.

Con casi cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, el Restaurante Ángela Cervecería se erige como un auténtico referente gastronómico al margen de modas efímeras.

Hoy en día, el motor de este templo del buen comer y beber son Juanjo y Chuchi Alejos González, junto a Teresa Martín, esposa de Chuchi.

No obstante, el alma del local sigue siendo la eterna Ángela González, madre de los hermanos Alejos y figura clave en el origen del recetario, la vocación y la técnica que han definido la casa durante generaciones, como explican en su página web.

Cerveza europea y picoteo del bueno

El Ángela cuenta con 300 metros cuadrados distribuidos en dos ambientes perfectamente complementarios: una concurrida zona de barra y un acogedor comedor.

Si por algo destaca su barra es por ofrecer una cuidada selección de las mejores cervezas europeas y vinos de la tierra, acompañados por una variada gama de pinchos de autor y raciones. Pero sin duda, uno de los grandes atractivos que ha enamorado a varias generaciones (y a visitantes célebres) es su increíble carta de cocina alemana tradicional.

Codillo asado al estilo tradicional, salchichas alemanas y muniquesas, la auténtica Kartoffelsalat (ensalada de patata al estilo bávaro) y el famoso Choucroute elaborado en su punto

Una propuesta contundente, sabrosa y sin artificios, que estamos seguros que a la gran Cayetana le habrá encantado.