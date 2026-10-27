Representación de la obra Camuñas, de la compañía Katua&Galea Teatro Ayto Arroyo de la Encomienda

Noviembre llega con cuentos infantiles y monólogos a la Casa de la Cultura y del Teatro de Arroyo de la Encomienda

Noviembre llega a la Casa de la Cultura y el Teatro de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha lanzado su programación para este mes que estará marcada por los cuentos infantiles y su certamen de monólogos, además de ofrecer un total de ocho espectáculos.

Enmarcadas las actividades dentro del programa 'Arroyo es teatro', el domingo 1 de noviembre la compañía Katua&Galea Teatro, de Salamanca, se subirá al escenario con el cuento Camuñas, obra de Margarita del Mazo y basado en las historias de tradición oral que hacen referencia al hombre del saco, el coco o el tío Camuñas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir una historia sobre la valentía y el coraje que enseña a los niños a enfrentarse a sus miedos. Se trata de un espectáculo de títeres presentado por Camuñas, un monstruo desaliñado que vive en el bosque, hace pócimas y odia a los más pequeños.

Una noche conocerá a Blanca, una niña conocida por su valentía que no le tiene miedo, y unos divertidos personajes con los que la música y el humor tendrán también su protagonismo.

La compañía pretende con este espectáculo transformar este relato tradicional en una propuesta escénica actual, muy cercana al público infantil y visualmente potente.

De los cuentos a los monólogos

Por otro lado, los días 6, 7 y 8 de noviembre tendrá lugar en la Casa de la Música el III certamen de monólogos de Arroyo de la Encomienda.

El evento estará presentado por la humorista Patri de la Fuente y la competición comenzará el viernes 6 de noviembre con la celebración de la semifinal.

En esta cita medirán su capacidad de hacer reír al público y al jurado los monologistas Anais Nosomosnadie, Asier Gato, Elena Tallón, Buitrago, Carlos Valero y Rafa Carmona.

Asimismo, este día inaugural contará con la actuación especial de Davis Corpa, quien ganó la pasada edición que se celebró en 2025.

El desenlace tendrá lugar el domingo 8 de noviembre con la final, donde los tres monologuistas que se hayan clasificado competirán por ganar el título de esta tercera edición, acompañados además con la participación del famoso cómico Diego Arjona.

La venta de entradas para la oferta de la Casa de la Música y el Teatro está disponible en www.culturaarroyo.sacatuentrada.es y en las propias instalaciones, en horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas, pero también los sábados de 10:00 a 14:00 horas.