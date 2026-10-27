Detenido tras pegar un cabezazo y fracturar la nariz a un hombre en una zona de juegos infantiles de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en la mañana del 23 de octubre, a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones.

Está acusado de agredir a otro hombre en una zona de juegos infantiles y provocarle lesiones de gravedad que requirieron intervención quirúrgica.

Los hechos se remontan al pasado 11 de octubre de 2026, cuando la víctima se encontraba en un espacio de recreo frecuentado por menores.

Según manifestó posteriormente, “observó cómo un niño golpeaba a una niña que se encontraba jugando en el lugar”, señalan fuentes policiales.

Ante esta situación, decidió acercarse al menor para “recriminarle su comportamiento, limitándose a advertirle de que no debía agredir a otros niños”.

Momentos después, dos mujeres se aproximaron para interesarse por el motivo de la reprimenda al menor.

El hombre les explicó que “únicamente le había llamado la atención por haber golpeado a otra niña”.

Tras un breve intercambio de palabras en el que reiteró que “su única intención era corregir la conducta del menor, fue sorprendido por la aparición de un hombre que, sin mediar palabra, le propinó un fuerte cabezazo en el rostro”.

La agresión se produjo de forma repentina, sin que existiera discusión previa entre ambos ni intercambio alguno de palabras.

Como consecuencia del golpe, la víctima comenzó a sangrar abundantemente por la nariz y quedó aturdida.

Tras la agresión, el presunto autor intentó abandonar el lugar donde fue retenido por otro ciudadano quien, además, alertó a los servicios policiales. A su llegada, los agentes procedieron a identificar al supuesto agresor.

Por su parte, la víctima fue atendida inicialmente por una ambulancia del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y trasladada posteriormente al Hospital Río Hortega. Allí fue intervenido debido a una fractura de los huesos propios de la nariz y a una desviación del tabique nasal ocasionadas por la agresión.

Como resultado de las gestiones de investigación realizadas, la Policía Nacional procedió, en la mañana del 23 de octubre a la detención del presunto responsable de los hechos por un delito de lesiones.

Una vez trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado, el detenido fue puesto en libertad, quedando obligado a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.