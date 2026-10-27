Confirmado: Valladolid aprueba licencias para construir 123 viviendas en dos emergentes zonas de la ciudad

Valladolid sumará 123 unidades residenciales con las nuevas actuaciones urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local.

Los acuerdos permitirán construir 36 viviendas en el ámbito de Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez, transformar un local de la calle Sánchez Villares en cinco alojamientos y avanzar en el desarrollo de un edificio de 82 pisos en Los Santos-Pilarica.

La actuación de mayor envergadura por número de viviendas se sitúa en el paseo de Juan Carlos I, entre las calles Nebulosa y Galaxia, donde el Ayuntamiento ha aprobado la modificación del proyecto básico y el proyecto de ejecución de un bloque residencial de 82 viviendas.

La licencia para el proyecto básico se había concedido el 15 de diciembre de 2025.

El edificio se levantará sobre una parcela de 3.798 metros cuadrados y contará con planta baja, cuatro alturas y una planta de ático. El diseño contempla seis locales comerciales, garajes y trasteros, además de soportales a lo largo del paseo Juan Carlos I y de la calle Galaxia.

El proyecto modificado introduce varios cambios respecto a la propuesta inicial. El principal es la eliminación del segundo sótano, lo que deja la dotación de aparcamiento subterráneo en 58 plazas, a las que se suman otras 33 en superficie. El inmueble dispondrá también de 82 trasteros.

La reorganización de las zonas comunes de la planta baja permitirá habilitar una calle de acceso a las plazas de aparcamiento exteriores.

Los accesos peatonales se distribuirán entre las calles Nebulosa y Galaxia y el paseo Juan Carlos I, mientras que la entrada de vehículos se realizará desde la calle Nebulosa.

Cuarteles de Artillería

La segunda promoción de nueva construcción prevista en los acuerdos municipales se ubicará en la parcela 2.1 del ámbito APE 59, Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez, entre las calles Nelson Mandela, Dalai Lama y Teresa de Calcuta.

La licencia concedida permitirá levantar un edificio de seis plantas con 36 viviendas sobre una parcela de 996 metros cuadrados. El proyecto incluye 41 plazas de aparcamiento y trasteros repartidos en dos sótanos, así como zonas libres y una piscina en el patio de la planta baja.

A esta promoción se suma una actuación de menor tamaño en la calle Sánchez Villares, donde el Ayuntamiento ha autorizado la modificación de un complejo inmobiliario para convertir un local en bruto de 178 metros cuadrados, situado en el número 31, en un apartamento y cuatro estudios.

Esta transformación supondrá un cambio en el número de elementos privativos del inmueble y permitirá incorporar cinco nuevas unidades residenciales sin necesidad de levantar un edificio de nueva planta.

En conjunto, los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local están vinculados a 123 unidades residenciales: 82 correspondientes al proyecto de Los Santos-Pilarica, 36 de nueva construcción en Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez y otras cinco resultantes de la transformación del local de la calle Sánchez Villares.