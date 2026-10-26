La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un joven de 23 años y nacionalidad extranjera como presunto autor de un allanamiento de instalaciones militares Cedida

Detenido por saltar la valla del cuartel de Piñel, romper un coche oficial y utilizar la emisora de la Guardia Civil

El arrestado habría saltado la valla del acuartelamiento, fracturado la ventanilla de un vehículo oficial y revuelto las dependencias policiales durante la madrugada del 22 de julio

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un joven de 23 años y nacionalidad extranjera como presunto autor de un allanamiento de instalaciones militares y de varios daños en el acuartelamiento de Piñel de Abajo.

El detenido habría accedido sin autorización al recinto, donde fracturó la ventanilla de un vehículo oficial, utilizó la emisora de comunicaciones del cuerpo y revolvió el mobiliario de las dependencias destinadas a oficina y recepción de denuncias.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 21 al 22 de julio, cuando el individuo saltó la valla perimetral y entró en las instalaciones.

Una vez dentro, accedió al garaje de los vehículos oficiales, donde causó daños en uno de ellos y utilizó las transmisiones oficiales de la Guardia Civil.

Posteriormente, se desplazó hasta las dependencias de oficina y recepción de denuncias, donde revolvió distintos muebles y enseres. En ese momento, el acuartelamiento permanecía cerrado al público, aunque un agente descansaba en la zona de viviendas destinada al personal, situada dentro del recinto.

Identificado tras una investigación

Tras conocer lo sucedido, la Guardia Civil inició una investigación en el marco de la operación 'NOT HERE' para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor, un joven de 23 años vecino de la localidad, según la información facilitada por el instituto armado.

Los agentes comprobaron posteriormente que el sospechoso había abandonado España con destino a su país de origen.

Finalmente, tras su regreso al territorio nacional, fue localizado y detenido el pasado 26 de octubre.

Durante las diligencias practicadas, el arrestado reconoció su participación en los hechos. La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias para ponerlas a disposición de la autoridad judicial competente.