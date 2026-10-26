Cuentacuentos, maquillaje y truco o trato: así será Halloween en Vallsur con tres días de actividades gratuitas

Valladolid se prepara para vivir Halloween con una propuesta pensada para que los más pequeños disfruten de una de las fiestas más populares del otoño.

Vallsur se suma a la celebración con tres días de actividades gratuitas, del 29 al 31 de octubre, en los que la magia, los disfraces y los personajes monstruosos serán los protagonistas.

El centro comercial vallisoletano ha organizado una programación dirigida especialmente al público familiar, con juegos, animación y espectáculos para convertir la visita en un plan diferente durante los días previos a Halloween.

Entre las propuestas destaca el 'Puesto de la Bruja: ¡Truco o Trato!', donde los niños podrán participar en una de las tradiciones más conocidas de esta fiesta y conseguir dulces y sorpresas.

Una oportunidad para sumergirse en el ambiente de Halloween sin salir de Valladolid.

La diversión continuará con 'Pintamonstruos', una actividad en la que los más pequeños podrán transformarse en sus personajes terroríficos favoritos gracias al maquillaje infantil realizado por profesionales. Una propuesta para completar sus disfraces y dar rienda suelta a la imaginación.

Música y diversión para toda la familia

La programación también permitirá a los asistentes conocer de cerca a algunos de los personajes más característicos de Halloween. El 'Meet & Greet Monstruoso' ofrecerá la posibilidad de encontrarse con ellos y hacerse fotografías terroríficas, aunque, por encima de todo, divertidas.

A estas actividades se sumará el 'Show Monstruoso', un espectáculo familiar que combinará música, humor y animación.

Tras la actuación, los asistentes podrán participar en un encuentro con los personajes para hacerse fotos y llevarse un recuerdo de la experiencia.

De esta manera, Vallsur apuesta por una celebración en la que el entretenimiento infantil y los planes compartidos en familia tendrán un papel protagonista durante tres jornadas.

La programación tendrá también un espacio para las historias y la imaginación. Casa del Libro de Vallsur acogerá un cuentacuentos especial de Halloween el viernes 30 de octubre, a las 18.00 horas, dirigido a acercar a los más pequeños al mundo de los relatos y los personajes fantásticos.

La actividad completará la oferta de ocio prevista para estas fechas y ofrecerá a las familias una alternativa para disfrutar de Halloween a través de la lectura y la narración de historias.