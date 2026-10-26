La CHD pone trabas a la vuelta de Los Álamos y Zarandona pide desbloquear el proyecto: "No puede demorarse sine die"

Este lunes, 26 de octubre, se ha conocido que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido un informe con una serie de objeciones técnicas a corregir antes de la puesta en marcha de la licitación para recuperar el espacio del antiguo restaurante Los Álamos, junto a la ribera del río Pisuerga, en Valladolid.

Un documento que no ha sentado del todo bien al equipo de Gobierno municipal y que ha llevado a este a presentar una moción en la sesión plenaria para solicitar al organismo de cuenca que facilite el impulso del proyecto que Sion Coworking S.L. pretende llevar a cabo para recuperar la actividad en el espacio.

Dicha moción ha salido adelante con los apoyos de los concejales del PP y Vox, pero no de PSOE y VTLP, y el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, no ha ocultado su asombro por el apoyo negativo de los partidos de la oposición "cuando lo único que queremos es que se nos ayude a sacar adelante un proyecto que puede ser positivo para Valladolid".

El informe de la CHD, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, señala que el proyecto previsto propone una rehabilitación integral y una "intensificación del uso hacia un espacio de eventos con aforos elevados". "El propio estudio cifra del orden de 8.000 asistentes a eventos y 20.000 usuarios de hostelería anuales, así como dos terrazas de 100 metros cuadrados ampliables", añade.

Unas circunstancias que, según los técnicos del organismo, "pueden suponer un incremento de la ocupación en planta o del volumen y un aumento de personas expuestas a avenidas". Con este argumento y el riesgo de inundaciones, la CHD alega la necesidad de contar con una justificación específica con unos estudios hidrológico-hidráulicos sobre el impacto de las potenciales avenidas.

También apuntan que a todo esto se le añade "que la disposición de cocina, almacenes y sala de eventos en la planta inferior, a cota de ribera, acentúa la exposición al riesgo".

Posición del Ayuntamiento

Zarandona ha defendido en declaraciones a este periódico la presentación de la moción, cuyo interés "no es levantar ampollas ni afear la conducta de la CHD", sino solicitar al organismo de cuenca que desbloquee la operación para poder presentar los pliegos y sacar a licitación el proyecto.

El edil de Urbanismo ha considerado que la CHD es "lenta" con los tiempos y algunas cuestiones, atrasando "muchos proyectos que son importantes para el Ayuntamiento" y ha lamentado que les ha costado "mucho tiempo" conseguir una respuesta después de que presentasen la iniciativa ahora ya hace algunos meses, encontrándose además con estas trabas.

Se da la casuística, según ha incidido Zarandona, de que en 2018 la anterior Corporación municipal, gobernada por PSOE y VTLP, ya sacó a licitación de ese espacio y recibió "exactamente el mismo informe, que habla del riesgo de las personas".

Sin embargo, en aquella ocasión hubo una "salvedad, que es que lo acompañaba un previo firmado por el comisario de Aguas que decía expresamente que dado que ese espacio había tenido un uso hostelero de toda la vida, que no se aumentaba ni el volumen ni la edificabilidad ni la ocupación, pues no parecía que hubiera un mayor riesgo para las personas reseñable".

El concejal asegura que con ello "pudieron licitar y sacar adelante su intención, que era que hubiera tenido un uso hostelero que por avatares al final se quedó sin materializar".

En este punto, el edil ha asegurado que lo que van a hacer ahora es "confirmarles los mismos extremos que anteriormente, que el edificio va a mantener su volumen, no va a haber mayor edificabilidad ni se va a complementar con ninguna edificación anexa y que los usos, las capacidades y los aforos van a ser los mismos que eran cuando tenía su uso hostelero anterior de más de 50 años de actividad".

Con estas respuestas a las objeciones técnicas puestas por la CHD, el Ayuntamiento de Valladolid pide desbloquear el proyecto porque "cuando hay una iniciativa privada que tiene intención de invertir mucho dinero no se puede hacer demorar en el tiempo sine die".

Todo ello será aportado en un anexo a la petición que ya se realizó en su momento y, en el mismo , aparecerán las correcciones y las exigencias que en los propios pliegos impondrá el Ayuntamiento a la iniciativa privada, que será que se haga un estudio de autoprotección, según avanza Zarandona.