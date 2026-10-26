Carnero explota y responde a Puente: “Me llama facha, vago y ‘saboterrador’, pero me da igual lo que diga el innombrable”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hablado, en el pleno ordinario de este lunes de la polémica por los “retuiteos” que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, denunció después de que el primer edil compartiera una publicación de su partido sobre la caída del por entonces alcalde de Valladolid en abril de 2023.

El ministro de Transportes se mostraba dolido con Carnero por retuitear el vídeo de su caída asegurando que: “Cuando él estuvo con Covid le mandé mensajes y hasta canciones de mi hija”.

“Verle retuitear el vídeo sabiendo que yo me rompí la pierna visitando una obra me pareció terrible. Todo tiene un límite”, afirmaba Puente que recordaba que le llamó todos los días cuando Carnero sufrió coronavirus.

Carnero ha asegurado que el anterior alcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, “hace un tuit señalando que el señor Feijóo tiembla, y que tiene miedo, ante lo que el PP hace un tuit de ese hecho y no de la caída y el sufrimiento”.

“De lo que hace crítica es de las palabras que utiliza el anterior alcalde de “ahora no, por favor”. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Como tal, él estaba eligiendo”, ha añadido el actual alcalde de Valladolid.

Carnero se ha preguntado “¿Este señor (por Puente), en qué ha empatado con Feijóo? ¿Miedo a qué tiene el señor Feijóo?”

“Feijóo es un señor que ha ganado por mayoría absoluta y relativas, todas las elecciones a las que se ha presentado contra otro, el actual ministro y anterior alcalde, que no ha ganado ninguna elección y entró a este Ayuntamiento, por una diferencia con Javier León de la Riva, sacándole el PP 20.000 votos y está en el Gobierno de España no habiendo ganado las elecciones el PSOE”, ha explicado.

Ha insistido en el “¿Miedo de qué?” y en el “¿Miedo a qué?” va a tener Feijóo y el PP. Ha añadido que, entonces, el PP, “hace de esa situación concreta, del “ahora no”, tuiter y discurso. El dolor no tiene opción, el sufrimiento, como todos saben, es opcional”, ha insistido Carnero.

El alcalde de Valladolid ha explicado que Puente “fue a ese sitio sin haber tenido que ir” en algo que aconteció el 27 de abril de 2023.

“El 4 de mayo, siendo consejero de la Presidencia el que les habla, cerraba acto en los premios de la CEOE y en ese acto, en la Cúpula del Milenio, mis primeras palabras fueron de reconocimiento diciendo que Puente tuviera una pronta recuperación el alcalde de la ciudad, dado el accidente que había sufrido y pedí un fortísimo aplauso de todo el auditorio, que así lo dio”, ha explicado Carnero.

Desde entonces, según Carnero, Puente “tiene la piel muy fina” porque “le molesta que haya un tuit del PP que hable de esa situación concreta del “ahora no, por favor” y que el actual alcalde retuitee”.

“El actual alcalde de Valladolid ha tenido que soportar que se le llame paracaidista, y me he callado, incompetente, y me he callado. Incapaz, y me he callado. Indolencio y me he callado. Atila y me he callado. Saboterrador y me he callado. Trilero, y me he callado. Vago, y me he callado. Facha, y me he callado. Miserable, y me he callado. Seguirá insultando y me seguiré callando porque me da igual lo que diga el innombrable”, ha añadido Carnero, que ha afirmado que “no le trae a cuenta” contestar.

“Sí que me trae a cuenta que se meta contra una persona del prestigio y de la calidad humana y política como tiene el señor Feijóo”, ha añadido Carnero, dirigiéndose al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero y afirmando que “tienen la piel muy fina”.

“El señor Puente se refirió a que me mandaba mensajes cuando estaba en la UCI, cierto es, y canciones de su hija. También, yo le he felicitado cuando ha sido padre y mira en la situación en la que nos encontramos”, ha añadido.

“Menos miedos, más tranquilidad y más libertad de expresión. Parece ser que solo la quieren para ustedes y no para el resto”, ha finalizado Carnero.