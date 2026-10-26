Imagen del campeonato de mus celebrado en Aldeamayor de San Martín en una edición anterior de la Semana Cultural. Ayto Aldeamayor

Aldeamayor de San Martín, epicentro de la cultura del 6 al 15 de noviembre: "Todo el público tiene actividades"

Un año más, Aldeamayor de San Martín (Valladolid) volverá a convertirse en el epicentro de la actividad cultural de la provincia. La localidad se prepara para celebrar múltiples propuestas que van desde los juegos tradicionales al teatro, pasando hasta por un baño sonoro de relajación.

La Semana Cultural 2026 de Aldeamayor se celebrará del 6 al 15 de noviembre y, como no podía ser de otra manera, "todo el público tiene actividades en diferentes momentos para disfrutar de estos días", según destaca la concejala de Cultura, Eventos y Participación Ciudadana, Ana Belén Blanco Gallo, en declaraciones a este periódico.

Para la elaboración del programa, el equipo del área de Cultura del Ayuntamiento ha contado con las asociaciones municipales a la hora de aglutinar todas las actividades.

"Ellos siempre nos proponen actividades y las intentamos encajar en la semana del 11 de noviembre porque es el patrón de la iglesia. El Ayuntamiento, por su parte, se encarga de organizar el teatro", explica la edil.

En la programación se ven plasmadas todas las asociaciones de Aldeamayor de San Martín, desde los jubilados hasta el AMPA y la asociación cultural taurina. El objetivo es que esté "representado todo el municipio, tanto pequeños como grandes".

Programa completo de la Semana Cultural 2026 de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Ayto Aldeamayor

Este año, entre las actividades más destacadas para la concejala responsable se encuentra el musical del 7 de noviembre, a cargo de la compañía Bailarte de Valladolid, compuesta por adolescentes, que se subirán al escenario a las 19:00 en la Casa de Cultura Adolfo Suárez.

También incide en las muestras de teatro, que este año contará con la representación del grupo municipal de Aldeamayor el 10 de noviembre después de haber estado "todo el año preparándola para la XLIII Muestra de Teatro Provincial de Valladolid".

Este año, además, la compañía de Viana de Cega ha elegido la localidad vecina para albergar su muestra el 15 de noviembre en la Casa de Cultura Adolfo Suárez.

Novedades

Entre las novedades, la más destacada es un baño sonoro de relajación que tendrá lugar el 7 de noviembre en el Centro de Día a las 11:00 horas. "Es el primer año que se hace. El resto de actividades son las mismas o muy parecidas", apunta la concejala de Cultura.

El campeonato de mus y dominó de la Asociación del Bar, el torneo de brisca de la Asociación de Amas de Casa o los juegos autóctonos marcan la programación dedicada a las tradiciones de la localidad.

"Es una oportunidad para que los más pequeños conozcan estos juegos y los preserven. Además hay bastante cantera, el año pasado fueron cerca de 80 niños los inscritos para los juegos de la rana", celebra Ana Belén Blanco.

Una persona juega a la rana durante la Semana Cultural de Aldeamayor de San Martín. Ayto Aldeamayor

Una amplia programación que, cabe destacar, no está únicamente cerrada a la participación de los vecinos, sino que además se amplía a cualquier visitante de pueblos aledaños o de la capital vallisoletana que quiera acudir.

"Se puede acercar cualquiera. En algunas actividades ya hemos puesto dónde se puede hacer la reserva o inscripción, aunque otras son presenciales", explica la edil.

Toda la información sobre precios, inscripciones o reservas puede consultarse a través del teléfono del área de Cultura ( 661 588 134 ). Mientras tanto, la concejala responsable invita a todo el mundo a disfrutar de "esta oportunidad para seguir viviendo la cultura y las tradiciones que tenemos en el municipio".

"En estos momentos disfrutar de la cultura y que siga adelante, para que las tradiciones no se pierdan", zanja la concejala a escasos días de arrancar la programación oficial de la Semana Cultural 2026 en Aldeamayor de San Martín.