La marea verde de la mayor marcha contra el cáncer de España supera los 55.000 andarines en su 15 aniversario

La mayor marcha contra el cáncer de España ha celebrado este domingo, 25 de octubre, su XV edición en una mañana en la que se han superado los 55.000 inscritos, acercándose así a la cifra del récord absoluto previo a la pandemia.

Una marea verde ha tomado así esta mañana la ciudad de Valladolid, en una cita que, para el alcalde, Jesús Julio Carnero, demuestra "lo mejor que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de ser empáticos y la solidaridad".

El primer edil no ha ocultado que estas cifras le hacen sentirse "muy orgulloso de lo que somos capaces de expresar todos los vallisoletanos" y ha agradecido a los patrocinadores, en especial a Iberdrola, "el apoyo que año tras año vienen realizando".

Celebración de la XV edición de Valladolid En Marcha Contra el Cáncer. Leticia Pérez Ical

También ha tenido palabras para el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Artemio Domínguez, su Junta Directiva, a los voluntarios y a los socios por la "capacidad que tienen de hacer que estemos todos aquí luchando contra el cáncer a través de la investigación".

Por último, se ha dirigido a los investigadores, "porque son ellos los que de verdad nos van a ir sacando de este trance". "Al cáncer lo vamos a vencer entre todos, gracias a los investigadores y a una sociedad totalmente entregada en la lucha", ha precisado.

Artemio Domínguez (AECC), Jesús Julio Carnero (alcalde de Valladolid) y Conrado Íscar (presidente de la Diputación de Valladolid), en la XV Marcha Contra el Cáncer. Leticia Pérez Ical

La XV edición de la Marcha Contra el Cáncer de Valladolid cierra así con un nuevo récord tras la pandemia, año en el que las inscripciones bajaron por las circunstancias sanitarias, pero que ha ido recuperando sus números previos hasta llegar a 2026.

La historia de esta iniciativa se remonta al año 2012, cuando se celebró la primera edición que contó con alrededor de 5.000 participantes. A día de hoy, Valladolid atesora el estatus de acoger a la mayor marcha contra el cáncer de España, aglutinando la solidaridad de los vecinos de la ciudad, la provincia y otros puntos de Castilla y León y España.