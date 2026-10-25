La Fundación Siglo ofrece fecha alternativa a la actuación de teatro sobre Lorca suspendida por las obras "inaplazables"

La Fundación Siglo ha comunicado que ha ofrecido una fecha alternativa a la compañía Proyecto 43-2 que sufrió la suspensión de la obra 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', que estaba programada para celebrarse el pasado 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes pero que tuvo que ser cancelada por obras "inaplazables".

El organismo niega "razones ideológicas" en la decisión e incide en que esta se tomó por la ausencia de las "condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de actividades escénicas y de danza".

A través de un comunicado, Siglo explica que dicha obra se engloba dentro del programa Comunidad a Escena, en el marco del cual la asociación Artesa viene determinando los espectáculos de teatro que han de contratarse en el Miguel Delibes.

En este sentido, explica que la suspensión se debe a las obras que se están acometiendo, que además de a la seguridad, también contemplan nuevos espacios de camerinos y zonas de cambio para los usuarios de las instalaciones, "adecuándolas a las necesidades de intimidad de los propios artistas".

Han afirmado que dichas necesidades se identificaron por parte de los servicios técnicos del centro y aparecen reflejadas en un informe emitido el pasado 31 de julio. A su escrito lo acompañan con un reportaje fotográfico que "demuestra la incompatibilidad de las obras en curso con el desarrollo de la función contratada".

En este contexto, insisten en que se optó por "primar la seguridad" y llevar a cabo los trabajos, devolviéndose el dinero de las entradas a los espectadores y procediendo a la resolución del contrato, "con la debida indemnización a la compañía".

Paralelamente, han justificado que las actividades docentes de la Escuela Profesional de Danza y del Conservatorio Profesional de Música han podido desarrollarse en la Sala de Cámara por "no requerir medios técnicos especiales y no verse afectadas por las obras ni interferir con las zonas en las que están previstas las actuaciones durante esas fechas".

Tras todo lo ocurrido, la Fundación Siglo señala que este pasado viernes ha emitido una comunicación a la compañía y a Artesa para proponerles la posibilidad de reprogramar la función para el 9 de enero de 2027, aunque de momento aseguran no haber obtenido respuesta.

La Fundación Siglo ha defendido que ha actuado en todo momento "conforme a las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la compañía" y ha garantizado que ha habido una "comunicación directa para abordar las consecuencias de la suspensión, remitiendo la información de la que disponía y aquella que le solicitó la empresa".

Por último, han lamentado la "instrumentalización partidista" de unas obras que, a su juicio, "repercuten en la necesaria seguridad de los propios artistas" y han reafirmado su "compromiso" con el tejido profesional de las artes escénicas de Castilla y León.