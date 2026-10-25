Imagen de uno de los puestos de la feria Vallaqueso, en el Espacio La Granja. Diputación de Valladolid

La feria Vallaqueso cierra sus puertas tras tres días en los que han recorrido sus expositores más de 8.500 visitantes

El VI Encuentro de Queserías 'Vallaqueso' ha cerrado ya sus puertas en el Espacio La Granja, de la Diputación de Valladolid, tras un fin de semana en el que han recorrido sus 28 expositores más de 8.500 personas.

El barrio de Villa del Prado, en Valladolid, ha sido el escenario de esta ya consolidada feria que se ha distribuido, por primera vez, en las dos plantas de exposición con las que cuentan las instalaciones.

Los visitantes han podido descubrir, degustar y adquirir una amplia selección de quesos, que contemplaba propuestas para todos los gustos.

También había otro tipo de productos como frutos secos, panadería, fruta fresca, trufas, repostería, cerveza e hidromiel.

Una vez más el sábado ha sido el día que más visitantes ha aportado al certamen, con 4.797 asistentes recorriendo los diferentes espacios de la Feria. La mañana de este domingo ha supuesto la visita de 2. 508 personas, mientras la jornada inaugural del viernes por la tarde contó con 1.548 visitas.

Esta cifra continúa consolidando el Espacio La Granja como centro de referencia para la promoción y venta de la industria agroalimentaria de la provincia a través de los diferentes certámenes que acoge a lo largo del año como Dulcería, Feria de Alimentos o el Mercado de Navidad que tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre.