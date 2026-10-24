El turismo crece en septiembre un 5,28% en Valladolid en un mes marcado por las fiestas de San Lorenzo: 49.166 viajeros

Septiembre cerró con un notable incremento de los datos turísticos en la ciudad de Valladolid, dentro de un mes marcado por las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, según el informe de oferta de alojamiento del Observatorio Turístico a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de AEVAT-CEOE.

En total, se registraron 49.166 viajeros y 94.771 pernoctaciones en los distintos establecimientos de la ciudad del Pisuerga, lo que implica un incremento del 5,28% y del 7,60%, respectivamente, si se compara con el mismo mes de 2025.

Esto, en términos absolutos, se traduce en 2.466 viajeros y 6.691 pernoctaciones más que justo hace un año. Estos datos confirman el crecimiento de la capacidad alojativa de Valladolid, que alcanza ya las 4.938 plazas, es decir, un 10,08% más que el mismo mes de 2025.

La estancia media en septiembre, que también acogió el Campeonato Mundial de Puzzles, se situó en 1,93 noches. O lo que es lo mismo, un 2,2% más que en septiembre del año pasado.

Destaca a su vez el comportamiento del mercado nacional, que en los hoteles de Valladolid creció un 1,51% hasta llegar a los 29.201 viajeros procedentes de nuestro país que, a su vez, generaron 49.746 pernoctaciones, un 5,01%.

El público extranjero alojado en los hoteles también obtuvo protagonismo, al registrarse 7.952, un 21,40% del total. En este caso, no obstante, el porcentaje es inferior al que se registra en los meses de verano, pero destaca por la creciente consolidación de este segmento de viajeros.

Los visitantes no residentes en España generaron durante el periodo analizado un total de 15.713 pernoctaciones.

Respecto a los indicadores económicos, a pesar de la inflación en el contexto nacional, en Valladolid se ha registrado una moderación de los precios medios hoteleros, con una tarifa media diaria de 83,14 euros, frente a los 85,62 del pasado año. El ingreso por habitación disponible se fijó en los 58,25 euros.

Los datos de septiembre consolidan el crecimiento interanual que vienen mostrando los datos en los últimos meses en la ciudad, tanto en términos de demanda como de oferta turística, en un sector que crece de modo equilibrado, con más viajeros, pernoctaciones y capacidad alojativa que en el mismo periodo de 2025.