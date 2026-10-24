Tellado llama a "derogar el sanchismo, de la A de Ábalos a la Z de Zapatero": "El PSOE es el partido del amor por el delito"

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha llamado este sábado, 24 de octubre, a "derogar el sanchismo, de la A de Ábalos a la Z de Zapatero", durante un acto de precampaña en Valladolid donde ha asegurado que "el PSOE es el partido del amor por el delito, por las cloacas, por las joyas robadas, por el dinero ajeno, por las mordidas y por la corrupción".

Arropado por algunos de los nombres más destacados del PP de Valladolid, como los cabezas de lista Jesús Julio Carnero, para el Senado, y María Pardo, para el Congreso, además de Conrado Íscar, Isabel Blanco y Luis Miguel González Gago, entre otros, Tellado ha cuestionado así a Óscar Puente 24 horas después de llamar "rata" a un compañero suyo y dijese que el PSOE es el "partido del amor".

Para Tellado, "todo el PSOE merece el mismo castigo que Pedro Sánchez en las urnas", así como "los delincuentes, que deberán ser castigados en los tribunales". "Esa es una realidad de la que no podrán escapar", ha resaltado.

Durante su intervención, el número dos del PP ha defendido que a Sánchez "solo lo prefieren como presidente del Gobierno Arnaldo Otegi, los okupas y los corruptos que llevan ocho años robando a manos llenas".

"Esta es la mejor prueba de que es lo peor que le puede pasar a España", ha aseverado, mientras que ha defendido que Alberto Núñez Feijóo propone un "proyecto ambicioso y reformista", además de considerarle "el mejor líder que puede tener nuestro país en estos momentos".

Dureza con Puente y Redondo

Dada su visita a Valladolid, Tellado ha sido especialmente duro con los dos ministros vallisoletanos, Óscar Puente y Ana Redondo. Del primero ha criticado que "no tiene gusto por cuidar la red ferroviaria", ya que "amor por el cuidado de las vías y de los trenes no le sobra".

"Y todavía tiene el cuajo de ir a la televisión a hacer chistes sobre accidentes ferroviarios con 46 muertos en Adamuz", ha lamentado el dirigente 'popular'.

Sobre Ana Redondo, ha resaltado que "debe quedarse fuera del Congreso" tras el paso por las urnas el próximo 29 de noviembre porque, a su juicio, " es lo que merece".

"Es la ministra de las pulseras defectuosas de los maltratadores que luego presume de feminismo", ha señalado.

En otro orden de cosas, ha prometido que el sector primario "será una prioridad" del Gobierno de España en caso de que lleguen al poder porque "hay que ayudar a quien cumple y, por lo tanto, hay que ayudar al campo".

Tellado ha hecho énfasis en que el 29 de noviembre se vota también "para tener de una vez por todas una España gobernable y gobernada, ya que, desde hace cuatro años, tenemos todo lo contrario". "Todo patas arriba, el país está paralizado políticamente y aquí no funciona nada", ha sostenido.

Por último, ha llamado a "poner fin a esa decadencia generada por un Gobierno que ha desgobernado nuestro país y que no ha solucionado ni un solo problema". "España tiene que tener un futuro mejor que solo lo puede ofrecer Alberto Núñez Feijóo", ha zanjado.