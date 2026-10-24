La mayor quedada de España de todoterrenos crawler teledirigidos convierte Cigales en una pista de rodaje

Este fin de semana, Cigales (Valladolid) se ha convertido en una pista de rodaje para pequeños todoterrenos crawler con la celebración de la V KDD Crawler, considerada la mayor quedada de esta modalidad en España.

Un total de 270 aficionados procedentes de todas las provincias de Castilla y León, Madrid, Asturias, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Portugal se han dado cita en la localidad para compartir su pasión por los vehículos radiocontrol y disfrutar del programa de actividades.

Las actividades comenzaron este pasado viernes por la noche, con la recepción de los asistentes en la zona habilitada para la concentración y una ruta por diferentes locales hosteleros de Cigales donde los crawler equipados con iluminación recorrieron las calles de la localidad, acercando esta afición a los vecinos y llenando de ambiente la Villa del Clarete.

Ya el sábado por la mañana, el paraje de La Corona se convirtió en el escenario principal de esta concentración, con un circuito diseñado concretamente para este evento.

Pasarelas, obstáculos y una cuidada ambientación han permitido a los participantes poner a prueba las capacidades de sus vehículos, mientras que el público disfrutaba de las dificultades técnicas y maniobras propias de esta modalidad.

La actividad continuará por la tarde con una ruta hasta Teso Blanco, un paraje del término municipal entre Cigales y Mucientes. Aquí, los participantes podrán disfrutar de la puesta de sol y recorrer el entorno en una ruta nocturna que congregará también a numerosos espectadores, convirtiendo la actividad en uno de los momentos destacados del fin de semana.

La quinta edición de la KDD finalizará este domingo con una prueba cronometrada con obstáculos, poniendo el broche final a tres jornadas de convivencia, habilidad y pasión por el radiocontrol.

El encuentro volvió a demostrar la capacidad de esta iniciativa para reunir a aficionados de diferentes territorios y consolidar a Cigales como punto de referencia para los seguidores de los vehículos crawler.

Los crawler RC son vehículos teledirigidos especialmente diseñados para superar obstáculos, recorrer terrenos irregulares y afrontar rutas de trial por el campo. Esta modalidad, que cuenta con una creciente comunidad de aficionados dentro del mundo del radiocontrol, permite combinar la destreza técnica y la preparación de los vehículos con el contacto directo con la naturaleza.

En este sentido, los parajes de La Corona y Teso Blanco ofrecen un entorno idóneo para la práctica de esta afición, mostrando al mismo tiempo el atractivo natural del término municipal de Cigales y su potencial para acoger eventos que combinan ocio, deporte y turismo.