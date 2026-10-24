Herido un trabajador en Valladolid tras ser atropellado con una elevadora en el polígono de San Cristóbal

Un trabajador de unos 40 años ha resultado herido este sábado, 24 de octubre, tras ser atropellado con una elevadora en el polígono de San Cristóbal, según ha comunicado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 12:13 horas, cuando se ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria a la altura del número 37 de la calle Aluminio.

El 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una UVI móvil.

Por el momento, no ha trascendido si el trabajador ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario, así como la gravedad de su estado.