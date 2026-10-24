Detienen a un ladrón multirreincidente en Valladolid: forzaba negocios y tiene 31 antecedentes

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido el pasado 21 de octubre a un ladrón multirreincidente al que le imputan al menos cinco presuntos robos con fuerza en establecimientos comerciales de la ciudad del Pisuerga.

El hombre, que cuenta con 31 antecedentes policiales, forzaba rejas, persianas o accesos para entrar a los locales y apoderarse con la recaudación de las cajas registradoras. El botín, según las fuentes oficiales, podría superar los 6.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia de varios robos entre los meses de agosto y octubre en distintos negocios situados en un radio aproximado de 500 metros. Los agentes detectaron desde el inicio coincidencias tanto en la ubicación como en el horario de comisión de los hechos, así como en el 'modus operandi' del autor.

El primer robo investigado correspondería a la madrugada del 7 de agosto, cuando fue forzado el acceso de un comercio y sustraído el dinero de la caja registradora. Después, entre el 22 y el 23 de septiembre, volvió a denunciarse otra sustracción en otro negocio, donde el ladrón había accedido al interior tras causar daños en los elementos de cierre.

El tercero de los robos habría sido cometido entre el 27 y el 28 de septiembre, el cuarto el 12 de octubre y, por último, el día 19 de este mismo mes. El análisis conjunto de las denuncias, las inspecciones oculares y las restantes gestiones permitieron identificar al presunto responsable de los hechos.

Finalmente, el ladrón fue localizado y detenido el pasado 21 de octubre, pasando a continuación a disposición de la autoridad judicial competente junto al atestado policial.