David, barista, vuelve a su barrio para convertir un local de copas en cafetería: "Para abrir algo así hay que preparar 100.000 €"

Hasta ahora llevaba una década fuera de su ciudad natal, Valladolid, pero David González Zarzoso ha decidido regresar a su barrio "de toda la vida", Parquesol, para impulsar un proyecto personal de hostelería en solitario con el que busca ofrecer al vecindario algo "dulce y atrevido".

Cero14, que corresponde al código postal del barrio, será su nuevo bar-cafetería en pleno corazón de Parquesol. "Han subido mucho los precios, para abrir algo así tienes que preparar 100.000 euros", reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La propuesta reconvertirá un antiguo local de copas, cerrado recientemente en uno de los fondos de la Plaza Marcos Fernández, en un establecimiento donde el café, la repostería, las tortillas y los batidos serán los protagonistas.

"La hostelería va fluyendo cada cierto tiempo y creo que actualmente las copas están un poquito más dejadas. En este bar se había acabado el ciclo", apunta el hostelero y experto barista.

Por el momento, la fecha de apertura concreta no está confirmada, pero el deseo es abrir entre finales de este mes de octubre y mediados de noviembre. "Estamos teniendo problemas con los envíos de las mesas, las sillas y alguna cámara refrigerante, con lo cual nos va a tocar alargarlo", admite sobre la idea inicial de empezar el día 28 de octubre.

Hostelero de siempre

A sus 39 años, este será el cuarto negocio que David impulse en su carrera. El primero lo abrió en Valladolid y los dos últimos estuvieron en Palencia, junto a su expareja.

Todo ello después de iniciarse en el mundillo a los 17 años en una cafetería que era propiedad de su tío. "Siempre he estado ligado a la hostelería. Mi primer negocio fue aquí y luego me fui a Palencia, donde he estado los últimos 10 años", explica.

El Cero14 será su primera propuesta en su barrio. "Es especial porque está mucha gente preguntándome por ello y porque es mi casa, me siento a gusto aquí", sostiene.

David pretende que los clientes lleguen a la cafetería y que su primera impresión sea que "no tengan que investigar". "Queremos que se encuentren el producto expuesto y vean todo lo que damos", avanza.

Bollería, tortillas, batidos naturales, bocadillos, ensaladas y están estudiando también otras posibilidades como boles de frutas o ensaladas. "Quiero que según entren se encuentren con todo y se vuelvan locos al verlo", insiste el barista.

"Cuesta encontrar locales así"

La elección del local fue sencilla. No tuvo que pensarlo mucho. En cuanto supo David que el establecimiento estaba disponible, se lanzó a por ello.

"Es amplio, tiene terraza y que ya está acondicionado para hostelería, que eso es lo más importante. Está costando mucho encontrar locales así", asegura.

La reforma, precisamente, se está centrando en la adecuación estética del local y alguna mejora en los baños y en la barra. Pero no ha cambiado nada con respecto a cómo estaba anteriormente, ahorrando así trámites legales que le conllevarían estar más tiempo cerrado hasta formalizarlo todo.

"Se han arreglado todas las paredes, se ha cambiado toda la barra y se han arreglado todos los baños", desvela el hostelero vallisoletano.

Para ello, se ha apoyado en un albañil que ha contratado y unos conocidos que le han ayudado, además de él mismo, que también está trabajando en la reforma.

El café, protagonista

Si hay algo que va a destacar en Cero14 va a ser el café. "Llevo mucho tiempo trabajando en esto, con lo cual manejo muy bien el café", sostiene David.

Aunque anteriormente ha trabajado con hornos y la bollería la preparaba él mismo, en su nueva cafetería no tratarán con las harinas directamente. Para la bollería recurrirán a obradores especializados y "le vamos a dar nuestro toque".

El objetivo de David es "atraer a todo tipo de grupos y familias". "Yo quiero que cuando la gente esté, da igual con los amigos de su edad o con sus padres, piense en este sitio porque aquí va a estar a gusto", desea.

En Cero14 no estará él solo, ya que la idea es contratar a otras cuatro o cinco personas. Los horarios abarcarán prácticamente todo el día.

"Tenemos pensado abrir muy pronto, no sabemos todavía si a las 07:00 u 08:00, y aguantar del tirón hasta las 23:00 o 00:00 horas, según se vaya requiriendo", avanza.

Pero esta es la principal duda que tiene todavía David, ya que, aunque es de Parquesol, al no haberse desarrollado profesionalmente nunca aquí y lleva los últimos 10 años fuera, desconoce en este sentido lo que demanda el público.

Respecto a los pinchos de tortilla, uno de los principales reclamos del público, el hostelero ya puede confirmar que habrá tanto con como sin cebolla, además de chorizo, jamón york y queso y "puede que alguna especial". "Tres o cuatro modelos seguro", incide.

"Dar algo diferente"

Preguntado por la competencia de la zona, señala que ya la conoce, como es lógico. Pero su meta no es medirse con otros negocios, ya que lo que él va a proponer "es algo diferente".

"La gente va a poder escoger, no queremos ser competencia de nadie. Lo que quiero es que vengan porque sienten que se está a gusto en la cafetería. No que vengan porque digan que es que les gusta más este pincho que el otro", defiende.

Cero14 llega a Parquesol como un proyecto para durar. Aunque señala que si el negocio va bien puede recuperar la inversión en "tres o cuatro años", el contrato que ha firmado con el local es para los próximos 10 años.

Mientras culmina todos los preparativos para la apertura, el hostelero vallisoletano lanza una invitación a todos sus vecinos y les lanza el guante para escuchar sus demandas. "Están todos invitados, vamos a intentar que estén lo más a gusto posible y estamos abiertos a escuchar. Espero que vengan a disfrutarlo", zanja.