Presentació de la XXIX Media Maratón y 10K Villa del Tratado, que se celebra este domingo en Tordesillas. A.P.

Tordesillas, lista para correr la media maratón más rápida de Castilla y León: "Llegaremos a los 650 participantes"

Tordesillas (Valladolid) ya está lista para celebrar este domingo, 11 de octubre, la XXIX Media Maratón y 10K Villa del Tratado, una cita deportiva del más alto nivel que combina el deporte popular con atletas de élite nacionales e internacionales.

Cabe resaltar, además, que desde el pasado verano es la media maratón más rápida de Castilla y León, no habiéndose superado el registro en ninguna otra prueba hasta el momento, y se espera que Tordesillas llegue a 2027 manteniendo este estatus.

La presentación de la carrera ha tenido lugar este miércoles, 7 de octubre, en el Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

En el acto han participado el diputado de Deportes y Juventud, Javier González Vega, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, el concejal de Deportes, Jesús Carro, el director técnico de la prueba, Israel González, y representantes de los dos patrocinadores principales, Caja Rural de Zamora y Clínica EvoDental.

"Acabaremos entre los 650 y 700 participantes. Es un crecimiento por segundo año consecutivo, de unos 100, y ya nos acercamos a las cifras del millar", ha celebrado el director técnico de la Media Maratón y 10K Villa del Tratado.

La XXIX Media Maratón y 10K de Tordesillas regalará una bolsa del corredor a los participantes que incluye una camiseta de Joma a cargo de los patrocinadores principales. A.P.

El diputado de Deportes y Juventud, por su parte, ha destacado la consolidación de la prueba, que ya está en la antesala de su edición número 30, y la ha definido como una oportunidad para "disfrutar de un día maravilloso de deporte".

De la misma manera, ha subrayado la importancia del apoyo público-privado a este tipo de pruebas que "sin ello sería muy difícil de sacar, así como por la labor de los voluntarios".

El primer edil ha incidido en el "carácter nacional" de la cita, que está incluida dentro del calendario de pruebas de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), y ha sido sede para diversos campeonatos regionales y hasta uno de España.

"Nos dice mucho del tipo y capacidad organizativa del municipio", ha precisado el regidor, que además también ha avanzado que la capacidad hotelera para este fin de semana está prácticamente agotada porque también hay previsto un desfile solidario en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y los actos en el marco del Día de la Hispanidad.

"Estas pruebas impulsan económicamente y dan actividad, nos ponen en el mapa como un municipio sólido que apuesta por el deporte", ha añadido.

Por último, Oliveira ha invitado a la ciudadanía a visitar Tordesillas y "disfrutar de todo el patrimonio, de su gastronomía y de lo buenos anfitriones que somos".

Características de la prueba

La Media Maratón y 10K Villa del Tratado propone "circuitos muy rápidos y bonitos". Atletas profesionales y corredores populares coincidirán en torno a dos recorridos en los que habrá protagonistas con nombres propios.

A la prueba de 10K llega Javi Guerra como la gran estrella de un cartel de máximo nivel. El segoviano ha sido olímpico en maratón en los Juegos de Tokio 2020, varias veces internacional con la selección española y múltiple campeón de España.

Llegará a Tordesillas como actual subcampeón del país de media maratón y registros de 28 minutos y 11 segundos en el 10K.

En la media maratón, el gran nombre será Jesús Olmos, conocido como Frutero Runner, internacional con España y campeón nacional de maratón en 2025. A estos títulos se le suma también el Campeonato de España de 10K en 2019 y marcas de 29' 04'' en 10K, 1h 03' 21'' en media maratón y 2H 10' en maratón.

Por otro lado, Lidia Campo volverá este año a Tordesillas para defender su título en la media maratón de 2025 en la Villa del Tratado. La burgalesa cumple de esta manera su promesa de regresar a la localidad tras alzarse subcampeona de media maratón de España.

También se hizo con el título de campeona en 10K en 2024 y sus mejores registros se sitúan en 1h 11' 37'' en media maratón y 32' 20'' en la prueba de 10 kilómetros.