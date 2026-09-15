Campanito protagoniza un Toro de la Vega rápido, sin incidentes y con 25.000 personas: “El festejo recupera su esplendor”

Campanito durante la celebración del Toro de la Vega 2026 en Tordesillas. Fotografía: Ayuntamiento de Tordesillas.

Tordesillas volvió a vivir este martes su tradicional festejo del Toro de la Vega, un evento que congregó de nuevo a miles de vecinos y visitantes llenando de ambiente, un año más, el municipio.

Desde primera hora de la mañana, e invitados por la buena climatología, miles de asistentes y aficionados se agolpaban a lo largo del recorrido, desde la Calle Santa María hasta los prados de Zapardiel pasando por el puente.

Con el fin de tener la mejor perspectiva de Campanito, un poderoso ejemplar de la ganadería ‘Álvaro Núñez’ que ya se estrenó en la suelta de la noche de este lunes con numeroso público expectante.

Puntuales a las once en punto, el toque de reloj suelto y las bombas de mortero daban la señal esperada para la suelta del astado, marcado con el número 37, guarismo uno y pelo castaño, cuyos 585 kilos de peso le conferían fuerza y velocidad en la bajada empedrada de San Antolín, donde los corredores trataban de realizar sus primeros lances.

Tras un tramo urbano muy rápido, Campanito dejaba atrás el puente y la zona de la rotonda para encarar la recta en dirección a la Vega, donde los corredores dejaban paso a los centenares de caballistas congregados en la zona, más de trescientos, quienes disfrutaron especialmente de la cita.

Ya en el campo, y buscando su espacio natural, el astado se internaba junto a los terrenos de Valdegalindo, dando predominancia a este tramo campestre para el disfrute de los caballistas. ‘Campanito’ se afincó en esta zona pinariega hasta alrededor de mediodía, cuando se procedió a sedar al astado y se dio por concluida esta multitudinaria edición del festejo.

Concluye sin incidentes reseñables y sin tener que lamentar heridos y con una afluencia superior a la de años anteriores, con en torno a 25.000 personas contabilizadas.

Campanito en el Toro de la Vega 2026 de Tordesillas. Fotografía: Ayuntamiento de Tordesillas.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha realizado una valoración “positiva” de la jornada, resaltando “la apuesta que ha hecho este Ayuntamiento por ganaderías importantes para seguir potenciando el festejo, y prueba de ello es que los últimos años hemos contado con hierros como ‘Garcigrande’, ‘El Pilar’ o ‘Alejandro Vázquez Sánchez’”.

“Esta edición la calidad de este astado de ‘Álvaro Núñez’ ha atraído gran afluencia de público, lo cual hace que el festejo recupere su esplendor, siendo uno de los más importantes del mundo taurino”, ha señalado el alcalde de Tordesillas.

“También es importante destacar que, incluso con esta enorme afluencia, el evento se ha desarrollado con total normalidad y en buena armonía. En este sentido queremos agradecer a todos los cuerpos de seguridad que han participado, desde Cruz Roja hasta Protección Civil, pasando por la Guardia Civil. Todos ellos han contribuido a un dispositivo que está garantizando la seguridad y normalidad de estas fiestas”, ha afirmado Miguel Ángel Oliveira.

Junto al primer edil, estuvo en Tordesillas también el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, supervisando este dispositivo de seguridad, quien también destacó “la tranquilidad” de esta jornada. Canales también ha puntualizado que este año “el dispositivo se ha rebajado con respecto a años previos”.

Imagen de Campanito durante el Toro de la Vega 2026 en Tordesillas. Fotografía: Ayuntamiento de Tordesillas.

“Otros años traíamos el grupo de reserva de la Guardia Civil de la de la zona, los GRS, y este año ya no precisamos de ello con las unidades propias de la Comandancia de la Guardia Civil, fuerzas propias a las que se ha sumado la unidad canina, un escuadrón de caballería que viene de Valdemoro y la agrupación de tráfico. Ello, junto a los drones, ha permitido un despliegue “más relajado gracias, en parte, a la bajada del nivel de conflictividad”, ha finalizado Canales.