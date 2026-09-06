Cinco empresas de la provincia de Valladolid acercan el sabor de los mejores productos en una feria única

La Marca Alimentos de Valladolid está muy presente en Salamaq 2026, la Feria del Sector Agropecuario de Salamanca, que se celebra del 3 al 7 de septiembre en el Recinto Ferial de Salamanca. Todo coincidiendo con la 37ª exposición internacional de ganado puro.

La Diputación de Valladolid cuenta con el stand 117, desde el que se están promocionando los productos de la provincia.

También se da a conocer el trabajo que desarrolla la marca de garantía Alimentos de Valladolid y se ofrece información sobre la oferta turística vinculada a las empresas adheridas.

La participación de la marca en esta feria está permitiendo acercar los productos vallisoletanos a profesionales y visitantes y reforzar su presencia en uno de los principales certámenes del sector agropecuario, que reúne a productores, empresas, agricultores, ganaderos y profesionales del campo.

Cinco empresas adheridas a Alimentos de Valladolid están teniendo un protagonismo especial durante la feria.

La Miel de Amable, de Castronuño, participó el 4 de septiembre; Teresa Mate, de Pedrajas de San Esteban, lo hizo el día 5; y durante los próximos días será el turno de Miel Oro del Duero y Pura Churra, ambas de Portillo, el 6 de septiembre, y Clauval Artesanos, también de Portillo, el día 7.

Además, durante la jornada inaugural del 3 de septiembre se ofrecieron degustaciones de dulces típicos de la provincia de Valladolid, acercando la gastronomía vallisoletana a los visitantes de Salamaq.

Un escaparate

Salamaq se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del sector agropecuario, combinando tradición, innovación y nuevas oportunidades para agricultores y ganaderos.

La edición de 2026 cuenta con más de 470 expositores y alrededor de 1.500 cabezas de ganado puro, además de un amplio programa de jornadas profesionales sobre los principales retos del sector, entre ellos la innovación y la sostenibilidad.

La presencia de Alimentos de Valladolid está permitiendo proyectar la excelencia y diversidad de los productos de la provincia y poner en valor el trabajo de sus productores y empresas, contribuyendo a reforzar la imagen de Valladolid como territorio de referencia en materia agroalimentaria.

Esta participación se enmarca en la estrategia de promoción de la Diputación de Valladolid para dar visibilidad a los productos de la provincia, apoyar a las empresas adheridas a Alimentos de Valladolid y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización en encuentros de carácter nacional e internacional.