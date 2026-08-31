Valladolid buscará batir un curioso récord mundial en sus fiestas de 2026: los globos y una famosa empresa, protagonistas

Imagen de la idea del récord mundial y de la presentación de las actividades de las peñas en las fiestas de Valladolid. Fotografías: Ayuntamiento de Valladolid.

Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid, ha presentado las actividades que las peñas han organizado con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

Lo ha hecho junto al presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid, Juan Antonio Bermejo y el presidente de la Federación Vallisoletana de Peñas (Fevapeñas), Francisco Javier Cuesta.

La programación se va a desarrollar del 4 al 13 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad, Música, encuentros y actividades conforman un calendario pensado para todos los públicos.

Destaca el récord mundial que se buscará batir el próximo 6 de septiembre con el mosaico de globos más grande realizado por personas con motivo del 75 aniversario de Renault.

Coordinador de Peñas de Valladolid

La Coordinadora de Peñas de Valladolid ha organizado un amplio programa que combina música, actividades infantiles, propuestas deportivas, cultura popular y encuentros entre peñistas.

La programación arrancará el viernes 4 de septiembre con la gran fiesta de apertura en el Paseo Central del Campo Grande, seguida del tradicional desfile de peñas con carrozas musicales, que recorrerá el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor.

Entre las principales propuestas del programa destaca el Moreras Beach Fest, que llevará durante varios días a la playa de Las Moreras sesiones de música y propuestas temáticas como ‘Generación Z’, ‘Generación Techno-Dance’, ‘Hard Tech’, ‘Urban Paradise’, ‘Epic Night’ o el ‘Gran Día de las Peñas’, con la participación de DJs y artistas.

El 6 de septiembre, tendrá lugar la celebración del Récord Mundial Oficial Valladolid 2026: ‘El mosaico de globos más grande realizado por personas’ con motivo del 75 aniversario de Renault; una iniciativa que tendrá lugar en la Acera de Recoletos y que contará con la presencia de una notaría y de los jueces de Official World Records para certificar el resultado.

La programación incluye además numerosas actividades para disfrutar en familia, como hinchables, exhibiciones de perros de asistencia, espectáculos infantiles, partidas de ajedrez, una jornada dedicada al skate, exhibiciones de pole dance, calistenia y actividades organizadas por las propias peñas en distintos barrios de Valladolid.

El programa tendrá también un marcado carácter tradicional y participativo, con la ofrenda floral de la Coordinadora de Peñas a la Virgen de San Lorenzo, pasacalles y charangas, el X Desfile Motero de Banderas de Peñeras.

También encuentros intergeneracionales, degustaciones gastronómicas y diferentes propuestas de convivencia entre peñistas.

El viernes 11 de septiembre, coincidiendo con el Día de las Peñas, la programación alcanzará uno de sus momentos centrales con la primera concentración de charangas, que recorrerá diferentes puntos de la ciudad hasta Las Moreras

También con el homenaje a la Selección Española ganadora de la Copa del Mundo 2026. La jornada continuará con el ‘Gran Día de las Peñas’ y diferentes propuestas musicales en Las Moreras.

La actividad se prolongará durante el último fin de semana de las fiestas con nuevas propuestas musicales, hinchables, calistenia, juegos, una exhibición de autos-locos y diferentes sesiones del Moreras Beach Fest.

El domingo 13, la Coordinadora celebrará la VIII Marcha Cicloturística, una sesión de vermut y degustaciones gastronómicas, la comida de peñistas y la degustación gratuita del tradicional ‘Pañuelo del Peñista’, antes de poner el broche final con el pasacalles de retirada del pañuelo y su retirada, junto a la bandera, del Conde Ansúrez en la Plaza Mayor.

Federación Vallisoletana de Peñas

La Federación Vallisoletana de Peñas (FeVaPeñas) ha preparado un programa de actividades para acompañar la celebración de las fiestas de la patrona con actividades dirigidas a todos los públicos.

El programa arrancará el viernes 4 de septiembre con la concentración de las peñas en la Plaza de Portugalete, seguida de un pasacalles con la Charanga ‘Sin Copa’ y la asistencia al pregón de las fiestas.

El sábado 5 tendrá lugar la tradicional comida de hermandad, además de actividades infantiles, hinchables, cuentacuentos y la colaboración con Defaniva en su labor contra el abandono de perros.

La jornada continuará con un pasacalles de batucada y la celebración de la IX edición de la Verbena de FeVaPeñas.

La programación continuará el domingo 6 con un pasacalles de la Peña Despensa Míticos y un concierto de Rumb€uros, mientras que el jueves 10 se celebrarán juegos populares y actividades interpeñas. El viernes 11, coincidiendo con el Día de las Peñas, FeVaPeñas organizará la XIII edición de su Conciertazo, con las actuaciones de Avería Mental, Hijos del Tercer Acorde y Rock and Roll Cirkus.

El tramo final de las fiestas incluirá una verbena de clásicos de los 80 en adelante el sábado 12 y, el domingo 13, el pasacalles con motivo del XXXV aniversario de la Peña Comuneros, acompañado por los dulzaineros La Atalaya.

La programación concluirá a medianoche con la despedida de la Feria y Fiestas 2026 en la Plaza Mayor.