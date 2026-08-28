Verónica y David, padres, sobre la vuelta al cole: “Gastaremos 1.500 euros en total entre nuestros tres hijos”

Verónica y David junto a sus tres pequeños, Óliver, Mariela y Celia. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las familias de Castilla y León van a afrontar una vuelta al cole del curso 2026-2027 más cara, aunque el aumento se mantiene entre los más bajos del país, según un análisis elaborado por el comprador financiero Banqmi.

El coste medio total será de 409,05 euros en la Comunidad, según estos datos, lo que representa un 0,87% más con respecto al último curso, frente a la subida del 1,73% que se registra en la media nacional para alcanzar los 429,28 euros.

Verónica y David forman un matrimonio que tiene tres hijos. Óliver, de cinco años, Mariela, de tres, y Celia, de solo uno, que afrontarán la vuelta al colegio o a su escuela infantil la última en las próximas fechas.

“Gastaremos 1.500 euros en total entre nuestros tres hijos”, señala la madre de los tres en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Verónica y David

Verónica es leonesa y tiene 40 años. Estudió Relaciones Laborales y es la responsable de Recursos Humanos en Audiotec. David es su marido, vallisoletano y de padres leoneses, de 43 años, que trabaja como mecánico en VASA.

Ambos se conocieron hace once años en tierras leonesas y llegaron a la ciudad del Pisuerga hace siete años, los mismos que suman como matrimonio tras casarse en el año 2019. Desde hace cuatro primaveras viven en el pueblo vallisoletano de Renedo de Esgueva.

“Somos dos personas trabajadoras a las que nos gusta hacer actividades con nuestros hijos, salir fuera con ellos e ir al parque o la piscina o quedar para comer o cenar con nuestros amigos”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Verónica.

La pareja tiene un total de tres hijos. Óliver, que tiene cinco años y hará seis en noviembre, que este año comenzará 1º de Primaria en el CEIP María Montessori de Renedo de Esgueva. El 9 de septiembre comenzará sus clases.

Mariela, de tres años, que comenzará 1º de Infantil en el mismo centro para arrancar el mismo día, y Celia, de un año, que también cuenta los días para comenzar en la Escuela Infantil La Ranita de la localidad.

Sus padres ya están preparando todo el material que necesitan para el arranque y eso conlleva un coste.

1.500 euros de gasto

“Cuando acaba el curso, allá por junio o julio ya nos envían un listado de libros y también el material para afrontar el curso siguiente. A principios de agosto comencé a comprar libros, mirar ropa, mochilas y demás para que vayan perfectamente preparados”, añade Verónica.

Nuestra entrevistada señala que Celia, la más pequeña de los tres, va a “necesitar un libro con fichas y demás que vale 65 euros” y que tiene que pagar “75 euros de comedor al mes”, por poner algún ejemplo de gastos.

“En el caso de Mariela, con libros, material y demás, pasará de los 130 euros y Óliver tiene, solo en libros, más de 280 euros de gasto a lo que hay que sumarle el comedor que son otros 80 euros al mes. Tanto con Mariela, como con Óliver, nos hacen un descuento del 50% por ser familia numerosa”, indica la madre.

Verónica hace hincapié en las ayudas que va a recibir por parte del Ayuntamiento o haciendo mención también al programa Releo.

“Gastaremos 1.500 euros en total entre nuestros tres hijos. Contando libros, material, y ropa para clase. Con estas ayudas de las que nos vamos a beneficiar restaremos, calculo que unos 350 euros”, explica Verónica haciendo cuentas.

Un desembolso notable.

Ajustarse el cinturón

“Este año no nos hemos ido de vacaciones para poder pagar todos estos gastos. Irte de vacaciones con tres pequeños es caro. Te gastas unos 3.000 euros como mínimo. Ese dinero lo usamos para pagar todo lo que acarrea el comienzo de curso”, afirma la madre de los tres pequeños.

Dos aspectos que cuida al detalle la pareja son “la organización” y “el mirar mucho los números”. Aseguran que “si dejas todo para pagarlo en septiembre se te va un sueldo” y distribuyen los pagos entre los meses de julio y agosto y el de comienzo de curso.

“Por suerte, nosotros nos beneficiamos de algunas de las ayudas que solicitamos. Creo que estos gastos deberían ser gratuitos para todo el mundo. Cada vez los libros son más caros. También el resto del material que nos vemos obligados a comprar. Estaría bien que se concedieran más ayudas”, señala la madre.

Todo para que el ilusionante comienzo de curso sea más llevadero.

Ilusión

“Nos hace mucha ilusión que comiencen el curso un año más. Mariela va a coger el autobús por primera vez para ir al colegio y no hace más que mencionarlo. Oliver va a ver a sus amigos de nuevo y Celia aún es muy pequeña”, apunta la madre de los pequeños.

La ilusión de los tres es la misma que tienen tanto Verónica como David por ver crecer a sus pequeños. El tiempo pasa rápido y ver el día a día y la evolución de los mismos resulta muy importante.

“Nuestro deseo es que se formen primero, con estas edades. Cuando sean más mayores que estudien y trabajen de lo que quieran, con total libertad”, finaliza Verónica.