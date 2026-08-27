Los ciclistas de Valladolid piden un paso inferior en Daniel del Olmo en lugar de renovar el viaducto: "Es un error histórico"

Posible propuesta de paso inferior desde el lado del Polígono de Argales tras la sustitución del viaducto Asamblea Ciclista de Valladolid

La Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) ha pedido este jueves un paso inferior en Daniel del Olmo en lugar de renovar el viaducto. "Es un error histórico", ha afirmado, señalando que "durará décadas".



"Consideramos positivo que la propuesta municipal incluya la sustitución del tablero y la adición de carril bici y aceras más amplias. Sin embargo, defendemos que eso no resuelve el problema estructural de fondo", ha apuntado la Asamblea.

Y ha asegurado que se trata del "importante desnivel" que "obliga a peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida a ascender y descender para cruzar las vías del tren".

"Por ello, reclamamos estudiar una alternativa de paso inferior antes de definir el proyecto final", ha afirmado la Asamblea.

Asciva ha destacado una serie de ventajas en el caso de sustitución del viaducto por un paso inferior, entre ellas la "mejor accesibilidad", ya que "reduce la altura y distancia a salvar, evitando pendientes exigentes para personas mayores o con movilidad reducida".

También la "inercia para ciclistas" porque "el perfil descendente previo ayuda a coger inercia para afrontar la posterior subida" y el "trazado independiente" que permite "desvincular el tránsito peatonal y ciclista del tráfico rodado, diseñando accesos específicos y alejados del ruido y peligro de los vehículos motorizados".

Por otro lado, la "mejor integración natural del parque" ya que "la calle de Montes y Martín Baró quedaría conectada por fin sin rodeos bajo el viaducto y se ganaría un gran espacio de parque que conecte peatonalmente La Rubia, La Farola y el colegio IES Condesa Eylo".

"Permitiría reducir el ruido"

Asciva ha afirmado que habría "menos ruido" debido a que "el paso inferior permitiría reducir el ruido de toda la zona, tanto para los vecinos como los estudiantes del Instituto, cuyo patio está expuesto a niveles insalubres de ruido".

Y ha recordado que se encontraría "cofinanciado por el ministerio". "Ya se contempló la construcción de este túnel como parte del convenio de integración, lo cual ahorraría millones al Ayuntamiento", ha señalado.

La Asamblea ha exigido, además, "que el Ayuntamiento escuche al representante de la asociación de empresarios del polígono y se aproveche para reformar a la vez la calle Daniel del Olmo, introduciendo un carril bici que acabe conectando desde el Paseo Zorrilla hasta la Avenida de Madrid".

Ello "evitando repetir el error cometido en la Avenida Norte de Castilla, donde no se dedicó espacio segregado a la bicicleta y se dejaron carriles de coche de cinco metros".



La Asamblea ha solicitado que el Estudio de Tráfico, Movilidad e Integración Urbana "compare de forma exhaustiva la opción del viaducto frente al paso inferior, evaluando aspectos de accesibilidad, seguridad, continuidad, coste global y del mantenimiento a largo plazo".