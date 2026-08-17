Así es Campanito, el imponente Toro de la Vega de 585 kilos que protagonizará las fiestas de Tordesillas 2026

El Ayuntamiento de Tordesillas ha celebrado, este sábado 15 de agosto, su tradicional Noche de las Portadas, que pasa por ser una especial jornada en la que los tordesillanos y tordesillanas esperan con ilusión por todo lo que significa.

Y es que esta cita fue el momento en el que los vecinos descubrieron por fin las diferentes novedades y actividades que formarán parte de la programación de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña y de la Guía.

Una vez más, el salón de plenos reunió a decenas de personas que, expectantes, escucharon las palabras del alcalde del municipio, Miguel Ángel Oliveira, que fue el encargado de desglosar las distintas propuestas para este 2026.

Acompañado por parte de la corporación municipal, el primer edil expuso cómo las fiestas patronales “hacen latir los corazones de los tordesillanos al ritmo de sus raíces, su historia y de la hermandad entre vecinos que se respira en estos días”.

Oliveira señaló el arraigo por las tradiciones que impera estos días y sobre lo que se basa el programa. Y es que además de los sellos de identidad como son el día de la patrona o el Toro de la Vega, el regidor remarcó la importante apuesta por las actividades culturales y deportivas “que complementan estos días con propuestas para todos los gustos y edades”.

De la misma forma, y antes de dar paso al desglose de eventos, se anunció el nombre de la ganadora del Cartel de Fiestas, Ingrid Vázquez, y se procedió a la subasta del arrastre, donde la peña afortunada resultó ser La Tragedia con una puja de 1.650 euros.

La noche también sirvió para homenajear al músico José Antonio Pérez “Toño”, integrante de la Orquesta Vía Libre, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la música y a las fiestas de la localidad.

Toro de la Vega

La tradicional Noche de las Portadas sirvió también como escenario para la presentación oficial de Campanito, el toro que protagonizará el festejo del Toro de la Vega el próximo 15 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, dentro de las Fiestas Patronales de Tordesillas.

El ejemplar pertenece a la ganadería Álvaro Núñez, identificada con los colores verde trébol y gris marengo de su divisa. Está marcado con el número 37 y presenta el pelo castaño. Nacido en enero de 2021, Campanito alcanza un peso de 585 kilogramos.

La elección de este astado pone el foco en una de las ganaderías con mayor proyección del panorama taurino actual.

El hierro Álvaro Núñez nació en 2018 de la mano de Álvaro Núñez Benjumea, hijo del reconocido ganadero Joaquín Núñez del Cuvillo, con el objetivo de desarrollar un proyecto propio apoyado en la experiencia y la genética de una de las familias más influyentes del campo bravo.

Desde la finca Iruelas, ubicada en Tarifa (Cádiz), la ganadería trabaja en la selección de un toro con personalidad propia, manteniendo la base genética de Núñez del Cuvillo, pero incorporando una línea de evolución que ha despertado un notable interés entre profesionales y aficionados por la clase, nobleza y transmisión de sus toros.

A pesar de la corta trayectoria de la ganadería, las figuras del toreo han lidiado sus astados en las últimas temporadas en importantes plazas como Madrid, Sevilla, Jerez, El Puerto de Santa María, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Pamplona, Arlés…

Con la presentación de Campanito, Tordesillas inicia la cuenta atrás para uno de los actos más emblemáticos de sus fiestas patronales, que volverá a reunir a numerosos aficionados el próximo 15 de septiembre, cuando el astado sea el protagonista del tradicional Toro de la Vega.

Tras dar a conocer todos los detalles de las fiestas 2026, el primer edil remarcó que la elaboración del programa es fruto del trabajo conjunto entre Ayuntamiento y tejido asociativo.

Asimismo, animó a los vecinos a disfrutar de él y del amplio compendio de actividades que engloba, “pensadas para el disfrute de todos”, y, acto seguido, dio paso a la sesión de DJs con Alvarito, Omar y DJ Pascu.

Deporte y actividad física

Justo antes de comenzar las fiestas puramente dichas, la localidad disfrutará de unos días de actividades deportivas y culturales que precederán a los días grandes y también servirán para despedir el verano.

En el marco deportivo, durante estas fechas tendrán lugar los torneos de frontón, voleibol, fútbol o bádminton playa, pero también encuentros que cada año atraen a un mayor número de público y participantes como es la XIV Legua Real Nocturna y XVII Carrera Infantil de Tordesillas del 28 de agosto o el 41ª Día de la Bici y la Patinada popular del 23.

Los torneos de pádel, la maratón de aquagym, la promoción Triatlé, el campeonato de natación o el XVII Torneo de Ajedrez también formarán parte de este organigrama deportivo, así como la V Regata XXVIII Campeonato Regional de edad de Piragüismo o el esperado Día del Deporte en homenaje a J.A. Hermosilla, donde se concentrará el torneo infantil de frontón, la final de voleibol 3x3, la competición 3x3 de baloncesto y el IV Desafío Guerrer@.

Primeras pinceladas festivas

El viernes 4 de septiembre, el espectáculo Renovation Experience encenderá la plaza Mayor con su energía, dejando paso el sábado 5 a la Macrodisco Melecia. Por su parte, el domingo 6, como manda la tradición, las reses de las fiestas recorrerán las calles en un desenjaule que tendrá como desembocadura la plaza de Toros, poniendo después el foco en Gutiérrez Mellado y en la actuación de Bravo Maldonado para, el día 7, dejar el escenario a Los Sultanes en la plaza Mayor.

La diana floreada del día 8 pondrá en pie a todos los tordesillanos, que ataviados con sus mejores galas acudirán a la Iglesia de Santa María para celebrar la misa en honor a la Virgen de la Guía, que saldrá en procesión rumbo a la plaza Mayor para escuchar el pregón de fiestas a cargo de Helena y Reyes Muelas, quinta generación de Bodegas Muelas.

Programación oficial

El sábado 12 de septiembre llegará uno de los momentos más identificativos para los habitantes de Tordesillas con el desfile de faroles que concentrará a todo el municipio en el ágora principal del municipio para disfrutar de esta tradición.

Por su parte, los premios de los faroles de este año en la categoría infantil contarán con una dotación de 250 euros el primero, 175 euros el segundo, 150 euros el tercero, y 100 euros el cuarto, así como tres quintos de 90 euros, dos sextos de 75 euros y un accésit; y para los adultos habrá un premio de 2.000 euros, 1.600 euros y 1.200 euros.

Además de cuatro premios de 800 euros, dos quintos de 600 euros y un accésit. En este sentido, el primer edil destacó que la cuantía en premios está cerca de los 9.000 euros y que cada vez son más las peñas que se animan a continuar con esta tradición.

El día de La Peña traerá consigo, además de la misa y procesión, el ya habitual desfile de disfraces con gigantes y cabezudos, además de la actuación de Nati Ortega con su tributo a la copla y la canción española, y la verbena en la plaza Mayor a cargo de la Orquesta La Huella.

Además, ya a la una de la tarde se podrán ver astados por las calles con la suelta del Toro del Cajón, así como el primer encierro mixto a las 18:30 horas y el concurso de cortes con la semifinal del IX Campeonato de Cortes de Castilla y León a las 22:00 horas.

El 14 de septiembre será puramente taurino, pues desde primera hora de la mañana los tordesillanos disfrutarán del toro del alba, seguido del segundo encierro mixto. Por la tarde tendrá lugar la primera novillada con picadores con 6 novillos de la ganadería El Madroñal y la participación de los novilleros Cristian González, Pedro Andrés e Ignacio Garibay. Y, a media noche, los vecinos conocerán en primicia al protagonista del Toro de la Vega.

El 15 de septiembre la plaza Mayor del municipio acogerá una vez más el Gran Baile de Mantones de Manila, que estará amenizado por la charanga Sal del Compás. Además, esta jornada incluirá una de las novedades de este programa, pues Tordesillas celebrará la I Cagada del Manso con un premio de 1.000 euros.

Acto seguido saldrá a las calles el tercer encierro mixto y el día concluirá con la verbena a cargo de la orquesta Tango.

El cuarto encierro mixto llegará el 16 de septiembre, seguido de un vermut musical con la charanga La Nota y Lady Abril. Por la tarde, se realizará la corrida rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández, que se enfrentarán a 6 toros de la ganadería Soto de la Fuente.

El grupo Sinestesia animará el tardeo musical de Gutiérrez Mellado y a las 23:00 horas el encierro del sobrero del Toro de la Vega será el preámbulo para la Macrodisco Fanática By Mystica Urban.

El 17 de septiembre, Tordesillas dará por finalizadas sus fiestas patronales, no sin antes contar con el quinto y último encierro mixto, carretones e hinchables para niños, además del Gran Prix y último encierro urbano y el espectáculo de fin de fiestas con Fuegos Artificiales.