Aldeamayor tiene todo listo para las fiestas de San Roque 2026: toros, música y peñas protagonizan sus días grandes

Los vecinos de Aldeamayor de San Martín escuchando el pregón que dio inicio a las fiestas de San Roque 2025. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Agosto es, posiblemente, el mes del año más festivo. Son cientos, miles, las localidades que durante estas fechas celebran sus fiestas patronales. Un momento en el que los vecinos, temporales y perennes, se juntan para festejar los orígenes y tradiciones de su pueblo.

Y uno de ellos es Aldeamayor de San Martín (Valladolid), que del 8 al 24 de agosto celebrará sus fiestas en honor a San Roque 2026. Unos días en los que la diversión, la fraternidad y la tradición impregnan las calles de la localidad para disfrutar de un sinfín de actividades.

Para ello, el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha preparado un amplísimo programa que propone juegos, música, conciertos, tauromaquia, talleres y espectáculos para todos los públicos.

Las actividades arrancarán este mismo sábado, 8 de agosto, con el XL certamen de dulzaina, que coincide a su vez con el 40.º aniversario de la creación de la agrupación que lo organiza, la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares, también impulsores de la escuela musical.

En estos días previos, antes de empezar el grueso de las actividades, también se ha programado una jornada especial para vivir el eclipse solar total, un concierto del francés Thomas Potiron, referente del violín eléctrico y la noche de las estrellas el 12 de agosto.

Para el viernes, 14 de agosto, una exhibición de las unidades caninas de Protección Civil y un festival solidario de DJs locales marcan el programa. Ya el sábado, día 15, coincidiendo con la conmemoración al patrón, arrancarán las fiestas de forma oficial.

Durante el día habrá una fiesta acuática y una jornada de juegos autóctonos para adultos, mientras que ya por la tarde y la noche tendrá lugar la procesión de San Roque, la ofrenda floral y el ansiado pregón a cargo de la vecina de Aldeamayor, periodista y presentadora Ingrid Zahara.

A partir de ese momento, Aldeamayor de San Martín inicia los días grandes de sus fiestas patronales. La macrodiscoteca Exótica y una sesión de DJ cerrarán este importante día. El domingo, 16 de agosto, tendrá lugar la misa en honor a San Roque, el humorista Sergio Encinas llegará a la localidad para hacer reír a los vecinos y la orquesta Azabache pondrá la nota musical al día.

Una semana repleta de actividades

Con el inicio de la semana del 17 de agosto, las actividades del lunes comenzarán con la tirada local al plato, se dedicará el día a los mayores para homenajearles, habrá un juego de oca gigante para los más pequeños y los Cañoneros harán vibrar la Plaza Mayor con su música.

El martes, 18 de agosto, la fiesta acuática, de nuevo, aliviará a los asistentes del sofocante calor y los mayores tendrán su oportunidad en el juego de la oca, que estará instalado en la zona de la piscina municipal.

Para el miércoles, 19 de agosto, está preparado un taller de iniciación a los cortes taurinos y el encierro infantil. Los más pequeños también podrán disfrutar de una fiesta en la piscina municipal a primera hora de la tarde y el día se cerrará con un concurso de limonada, disfraces y carrozas con premios de hasta 250 euros, además de disfrutar de un concierto de Sinestesia en la Plaza Mayor a última hora.

Aldeamayor continuará sus fiestas el jueves, 20 de agosto, con una jornada de juegos autóctonos infantiles, la comida de hermandad de peñas, la gran fiesta de la espuma y chupinazo que dará inicio a los días en los que los peñistas toman el protagonismo.

El desfile de banderas, la suelta de vaquillas y la orquesta La Huella culminarán este día previo al último fin de semana de las fiestas de la localidad.

El viernes, 21 de agosto, el encierro por el campo mixto dará inicio a las actividades por la mañana, el Gran Prix llenará de diversión el municipio por la tarde y ya por la noche la capea popular y la orquesta Malasia cerrarán el día.

El último sábado de las fiestas de San Roque, el día 22 de agosto, comenzará con el recorrido de la charanga El Meneíto a primera hora de la mañana, a lo que le seguirá un nuevo encierro por el campo mixto y por la tarde los mejores cortadores del momento llegarán a Aldeamayor para el prestigioso concurso.

Por la noche, las calles de la localidad serán un hervidero taurino con el encierro urbano y la música pondrá el ritmo para cerrar la jornada con Rubén Cuevas García (Violadores del Verso), la orquesta Marsella y una sesión de DJ.

La semana terminará el domingo, 23 de agosto, con una nueva sesión de la charanga El Meneíto para comenzar el día. Por la mañana, el encierro será bajo la modalidad de campo mixto y por la tarde recorrerá las calles del municipio. Por último, la macrodiscoteca Epika será la encargada de poner el punto final a este penúltimo día.

Y el lunes, 24 de agosto, Aldeamayor de San Martín despedirá sus fiestas con un nuevo encierro por el campo mixto, la misa y traslado de San Roque, una sesión de fuegos artificiales y la macrodiscoteca Electromoon.