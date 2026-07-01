El ciclista Sergio Monge recorrerá 2.600 kilómetros entre Valladolid y Berlín para recaudar fondos contra el cáncer

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez y el ciclista Sergio Monge, durante la presentación de la iniciativa, este miércoles

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido hoy la presentación del reto solidario ‘Valladolid-Berlín’, una nueva iniciativa deportiva y solidaria protagonizada por el ciclista vallisoletano Sergio Monge, conocido como ‘Dando Pedales’.

El ciclista recorrerá en bicicleta y en completa autosuficiencia los 2.600 kilómetros que separan la capital vallisoletana de Berlín, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

En la presentación han participado el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y el propio Sergio Monge, que iniciará esta aventura el próximo 9 de julio desde Valladolid.

Tiene prevista su llegada a la Puerta de Brandeburgo el 24 de julio, tras atravesar España, Francia, Suiza y Alemania.

Durante 16 jornadas consecutivas, Monge recorrerá etapas que le llevarán por ciudades como Burgos, Vitoria, Bayona, Burdeos, Lyon, Ginebra, Berna, Zúrich, Stuttgart, Leipzig y Jüterbog.

Afrontará el desafío sin vehículo de apoyo ni asistencia externa, transportando todo el material necesario para completar el recorrido.

Más allá del reto deportivo, esta iniciativa nace con un marcado carácter solidario.

Recaudación de fondos

El objetivo es dar visibilidad a la labor de ‘We Can Be Heroes' y recaudar fondos para financiar la VII beca de investigación impulsada por la asociación en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, contribuyendo al avance de la investigación científica y a la lucha contra esta enfermedad.

Para Monge, esta travesía representa un desafío personal al servicio de una causa colectiva.

Tras experiencias anteriores centradas en el esfuerzo y la superación, vuelve a poner su capacidad de sacrificio al servicio de quienes más lo necesitan, convencido de que el deporte es una poderosa herramienta para movilizar a la sociedad y generar solidaridad.

Esta será la cuarta gran travesía de larga distancia que afronta en la última década, a las que se suman otros retos solidarios celebrados en Valladolid, como las jornadas sobre rodillo desarrolladas en la Cúpula del Milenio y en la Plaza de Zorrilla.

Gracias al conjunto de estas iniciativas, se han conseguido recaudar más de 100.000 euros destinados a proyectos solidarios y de investigación.

El concejal Rodrigo Nieto ha destacado el valor de iniciativas como esta, que "demuestran cómo el esfuerzo individual puede convertirse en una herramienta de compromiso colectivo".

Además, ha agradecido la implicación de Sergio Monge y de We Can Be Heroes por impulsar proyectos que contribuyen a mejorar la vida de muchas personas a través de la investigación.

Valladolid vuelve a convertirse en punto de partida de una iniciativa que une deporte, solidaridad y compromiso social, llevando el nombre de la ciudad hasta el corazón de Europa mientras se pedalea por una causa que puede cambiar vidas.