Confirmado: Burning y Obús actuarán en las fiestas de Valladolid 2026 en una noche histórica de rock

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado hoy los conciertos de Burning y Obús dentro de la programación musical de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

Las dos históricas bandas actuarán el próximo 9 de septiembre a partir de las 21:00 horas en la Plaza Mayor de la ciudad, en una noche dedicada al rock and roll y al heavy metal nacional.

Burning, una de las bandas más emblemáticas del rock urbano en España, llegará a Valladolid con más de cinco décadas de trayectoria a sus espaldas. Formados en el madrileño barrio de La Elipa de la mano de Pepe Risi, Toño Martín y Johnny Cifuentes, el grupo fue pionero en trasladar el espíritu del rock and roll anglosajón al castellano, convirtiéndose en referencia imprescindible del género.

Su reconocimiento masivo llegó a finales de los años 70 con el álbum ‘El fin de la década’, que incluía canciones ya históricas como Mueve tus caderas.

Valladolid volverá a rugir con rock urbano y con heavy metal. Burning y Obús, dos leyendas sobre el escenario de nuestra Plaza Mayor para una noche que promete ser inolvidable.

🗓️El 9 de septiembre.

🕤21:00h

La Feria se vive a todo volumen. 💟💟@obusoficial #Burning @infoVLL pic.twitter.com/djYAmy6T1d — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) May 19, 2026

A lo largo de los años, Burning ha sabido mantener intacta su esencia, marcada por letras urbanas, noches de carretera y un sonido auténtico que les ha consolidado como una leyenda viva del rock español. Liderados por Johnny Cifuentes, continúan recorriendo escenarios de toda España reivindicando el espíritu más puro del rock and roll.

La noche continuará con la actuación de Obús, uno de los nombres fundamentales del heavy metal nacional. Fundada en Madrid en 1980 por Juan Luis Serrano y Paco Laguna, la formación definitiva se completa con Fortu Sánchez a la voz y Fernando Sánchez a la batería.

La banda alcanzó rápidamente el éxito tras ganar el Villa de Madrid y publicar ‘Prepárate’, un disco histórico que llegó al número uno de Los 40 Principales, algo inédito para una formación de heavy metal en España

Con himnos como Va a estallar el obús, Autopista o El que más, la banda liderada por Fortu Sánchez se convirtió en uno de los grandes referentes del género tanto en España como en Latinoamérica. Más de cuarenta años después de sus inicios, Obús sigue manteniendo la fuerza y energía de sus directos, consolidándose como una de las formaciones más queridas y respetadas del rock estatal.