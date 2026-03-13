El único colegio de Castilla y León que se ha colado entre los 100 mejores de la lista Forbes está en Valladolid

Solo hay un colegio de Castilla y León que se ha colado entre los 100 mejores de España para la lista Forbes, un prestigioso ranking anual que publica la revista. Se encuentra en Valladolid y es el tercer año consecutivo que el centro forma parte de esta clasificación.

Es el Colegio Internacional de Valladolid, que ha valorado esta distinción como un refuerzo a su "posicionamiento como referente educativo en la región y en el conjunto del país". Para el centro, su presencia continuada es un reflejo de la "solidez de su proyecto educativo inmersivo y sus altos estándares de excelencia".

Unos factores que, según explican, le han permitido consolidarse como una "propuesta educativa única" en Castilla y León. "Este reconocimiento sitúa al centro dentro de un grupo muy reducido de instituciones educativas que destacan por la calidad de su enseñanza, su innovación pedagógica y la satisfacción de su comunidad educativa", han valorado.

La lista de Forbes tiene en cuenta algunos aspectos como la excelencia académica, las instalaciones, la innovación pedagógica, la satisfacción de las familias o la formación del profesorado.

En este contexto, el Colegio Internacional de Valladolid ha destacado por su modelo británico, que ofrece una "inmersión total en inglés sin renunciar a la titulación española, permitiendo a los alumnos recibir una formación internacional completa desde 1 año hasta los 18".

Es la quinta vez que Forbes elabora este ranking, en la que ha estado en tres ocasiones consecutivas el Colegio Internacional de Valladolid. En total, hay 100 centros nacionales e internacionales que forman parte del exclusivo catálogo, que se ordena por orden alfabético y está elaborado a través de 36 criterios objetivos, que han sido analizados en siete bloques por un comité de profesionales con perfiles psicológicos, pedagógicos y especialistas del ámbito educativo.

Entre los factores que se han evaluado destacan la ratio de alumnos por clase, el nivel de idiomas, los resultados académicos, las infraestructuras del centro, la oferta educativa y extracurricular o los servicios de apoyo al alumnado, además de elementos relacionados con la orientación académica, la diversidad o la innovación educativa.

La dirección del centro ha calificado este reconocimiento como una "enorme satisfacción" para su comunidad educativa y han recalcado que ser la única representación de la Comunidad en la clasificación "confirma que nuestro proyecto mantiene unos estándares de excelencia muy altos y que seguimos avanzando en nuestro compromiso de ofrecer la mejor educación posible".