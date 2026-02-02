Nuria, Jaime, Vanesa y Roberto se incorporan a la Policía Municipal de Valladolid: "Sois marca ciudad"

Nuria Ulloa, Jaime Rodríguez, Vanesa García y Roberto Velázquez son los nuevos cuatro agentes con los que cuenta la Policía Municipal de Valladolid después de que hayan tomado posesión de su plaza tras acceder por el turno libre y de movilidad. Ha sido el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el encargado de presidir el acto acompañado por el secretario municipal y el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

"Sois marca ciudad y eso me parece muy importante que lo tengáis presente", ha señalado Carnero a los cuatro nuevos agentes, a quienes les ha avanzado que el ciudadano, cuando los ve cerca, "se siente respaldado". Por eso, ha calificado su labor como "fundamental" en ámbitos donde hoy la Policía Municipal tiene "más protagonismo" como es la figura del agente tutor, la violencia de género y la policía de proximidad.

Dos de los nuevos agentes ejercían antes en La Cistérniga y los otros dos en Medina del Campo. A ellos, se les sumarán posteriormente otros nueve policías que han accedido por el turno libre pero actualmente se encuentran realizando el curso de formación, completando así la convocatoria de las 13 plazas procedentes de la Oferta de Empleo Público de 2025.

Durante su intervención, Carnero ha destacado que esta toma de posesión se realiza en el año de celebración del 200 aniversario de la constitución de la Policía Municipal y ha recordado que próximamente se concederá al cuerpo la Medalla de Oro de la ciudad.

"Una labor encomiable, toda la función pública realiza un trabajo fundamental al servicio de los ciudadanos, pero más si cabe la Policía Municipal que tiene que estar siempre en el ámbito del orden de la seguridad actuando", ha destacado.

Tras realizar el pertinente juramento y ante la presencia de familiares y sus seres más allegados, los agentes han procedido a firmar el documento de la toma de posesión de sus puestos, quedando plenamente integrados ya en el organigrama de la plantilla de la Policía Municipal de Valladolid.