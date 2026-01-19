Valladolid, finalista a mejor destino en España: "No solo las tapas merecen un viaje, es tierra de rutilantes escritores"

Valladolid está de moda y así lo atestiguan los últimos datos hechos públicos por el Ayuntamiento, pero también el reconocimiento de las principales publicaciones especializadas en viajes. Una de las últimas ha sido la revista Condé Nast Traveler, que ha escogido a la ciudad del Pisuerga entre las finalistas a mejor destino de nuestro país.

Que el equipo editorial de la revista ha elegido a Valladolid como candidata al premio Destino Nacional no es casualidad, sino que lo justifican en que "no solo las tapas merecen un viaje", ya que es "tierra de rutilantes escritores y de cine".

Los Premios Condé Nast Traveler 2026 se celebrarán el próximo mes de junio en lo que se presenta como los "galardones más prestigiosos del mundo de los viajes".

Los premios reconocen la excelencia en la industria a través de las votaciones de sus lectores, que cada año escogen los mejores resorts, hoteles y destinos nacionales e internacionales, entre otros.

Por primera vez en la historia de los premios, y coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la edición en España de la revista ha adelantado en primicia los 12 finalistas a Destino Nacional.

Además de Valladolid se encuentran A Coruña, Costa del Sol, Cáceres, Madrid, Huesca, Girona, Navarra, Mallorca, Tenerife, Sevilla y Santander. Está previsto que la lista completa, con todas las categorías de hoteles habituales, esté disponible a mediados del próximo mes de marzo para que los lectores tengan la oportunidad de votar.

De Valladolid, el equipo editorial de Condé Nast Traveler España destaca sus tapas, por citas como el Concurso Nacional y el Campeonato Mundial. Pero también su "patrimonio sobrio y creatividad a raudales".

En el plano literario, resaltan las figuras de Miguel Delibes, Rosa Chacel, Beatriz Bernal, Francisco Umbral o José Zorrilla, entre otros. Y a ello le suman el cine, para concluir que "la ciudad del Pisuerga es un secreto a voces".