Un nuevo calendario solidario con mil colores: 53 niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, protagonistas

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al presidente de la Asociación Síndrome de Down, Manuel Velázquez, y el fotógrafo Dani Mantis han presentado el Calendario Solidario 2026 elaborado por Down Valladolid.

El nuevo calendario, que lleva por título ‘Doce meses, mil colores’, cuenta con la participación de 53 niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, y nace, como ha asegurado el presidente de la Diputación “de la ilusión, el compromiso y el deseo de seguir avanzando hacia una sociedad más justa, abierta e inclusiva”.

A lo largo de sus doce meses, el calendario celebra la diversidad como una fuente de riqueza, poniendo en valor a cada persona como una historia única, con sueños, talentos y una forma propia de mirar el mundo. Un proyecto que recuerda que la inclusión se construye día a día, a través de pequeños gestos que transforman realidades.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha subrayado que una persona con síndrome de Down tiene condicionantes específicos, pero no es una persona enferma, y que, por encima de todo, es una persona como cualquier otra, con aficiones, ilusiones y proyectos propios. En este sentido, ha destacado que el calendario refleja tanto esas cualidades individuales como la acción solidaria que desarrolla diariamente Down Valladolid.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo, muchas veces silencioso, de la asociación, visible en los avances del colectivo y en el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes, y ha puesto de manifiesto el compromiso de la Diputación de Valladolid con Down Valladolid y con las entidades del Tercer Sector, fundamentales para nuestra sociedad.

Apoyo a la asociación

De esta manera, el apoyo económico de la institución provincial a la asociación durante los últimos años ha sido de 78.000 euros.

Concretamente, en 2023, la Diputación financió con 4.000 euros el proyecto “Programa de la participación social a través de la convivencia intergeneracional, dentro de la convocatoria de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en materia de acción social. En 2024, se destinó la misma cantidad, 4.000 euros, al proyecto “Uniendo Diversidad: Proyecto de ocio inclusivo para todos”.

Ya en 2025, se firmó un convenio nominativo con Down Valladolid para la realización de actividades culturales inclusivas en la provincia, con una aportación de 70.000 euros.

Recaudación y objetivos

El presidente ha señalado que, además del respaldo institucional, la recaudación obtenida con la venta del calendario permitirá a Down Valladolid afrontar nuevos proyectos, entre ellos la ampliación de su sede, una actuación clave para mejorar su funcionamiento diario y la atención a las personas usuarias y sus familias.

Por su parte, el presidente de Down Valladolid, Manuel Velázquez, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha destacado que este calendario es también un homenaje a todas las personas que creen en una sociedad más justa, diversa y respetuosa. Además, ha recordado que este calendario no es sólo una colección de imágenes, sino que pretende reconocer capacidades y romper barreras.

El calendario solidario 2026 tiene una tirada de 2.000 ejemplares, y su adquisición contribuirá directamente al desarrollo de los programas de la asociación, orientados a fomentar el ocio inclusivo, la participación social, la autonomía personal y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual.

Entre las actividades que impulsa Down Valladolid se encuentran campamentos de verano, actividades de ocio inclusivo semanales, encuentros de jóvenes y de familias, iniciativas comunitarias como “Vamos de vendimia” y acciones de voluntariado, todas ellas diseñadas para favorecer la inclusión real y la participación activa en la comunidad.

Durante el acto ha intervenido también Lucía de la Torre, participante en el calendario, quien ha puesto rostro al valor inclusivo de este proyecto y ha compartido su experiencia personal, algo que ha afirmado fue “muy especial” porque ha afirmado que ha sido consciente de que “todos somos distintos y todos somos importantes” y ha finalizado su intervención agradeciendo a todos los agentes implicados en la elaboración de este calendario que crean en las capacidades de este colectivo.