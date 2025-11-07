Detenido 25 veces en Valladolid: su última fechoría, robar productos valorados en 610 euros de un supermercado

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Valladolid el pasado 4 de noviembre como presunto autor de un delito de hurto, como han informado fuentes policiales.

El responsable de un supermercado de la capital presentó denuncia de unos hechos que ocurrieron el pasado mes de octubre, en la que daba cuenta de cómo un hombre, aprovechándose de que la puerta del almacén estaba semiabierta, había accedido al mismo y se había llevado numerosos productos.

Dichos productos alcanzaban un valor total de 610,10 euros. Todo había quedado registrado por las cámaras de seguridad.

Agentes de la Policía Nacional destinados en el Grupo de Atención al Ciudadano, los cuales tienen entre otras funciones encomendadas, la prevención de la comisión de hechos delictivos y que, normalmente, son los primeros en acudir a los requerimientos de los ciudadanos a bordo de los vehículos tipo Z, se personaron en el supermercado para visionar los vídeos.

Fue tras el visionado cuando, sin ningún género de dudas, al hombre presunto autor del hurto, puesto que es multireincidente, que ha sido detenido en 25 ocasiones por la Policía Nacional, especializado en delitos contra el patrimonio, que hace de la sustracción su modus vivendi, puesto que carece de domicilio o trabajo.

Los agentes de policía se pusieron tras la pista del hombre, buscándolo en aquellos sitios que suele frecuentar, siendo localizado por agentes uniformados en la tarde del 4 de noviembre.

Los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.