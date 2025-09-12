Vanesa Martín aterriza en Valladolid con su disco más libre y honesto: "Las etiquetas me han hecho daño"

Vanesa Martín es una de las artistas más destacadas del panorama nacional. Su voz, su guitarra al hombro y su esencia han marcado el camino de una impresionante carrera que le ha llevado a lo más alto.

Su carrera es un viaje sin fondo y ha logrado consolidar un estilo propio, inconfundible, emocionante, que logra traspasar a todos los que se sumergen en su música. Una artista que llega a la Plaza Mayor de Valladolid este sábado, 13 de septiembre, con su álbum más honesto.

Un viaje por las canciones que más le representan y con las que muestra a la sociedad quién es Vanesa Martín y todo lo que tiene guardado dentro. Lo hace en su noveno álbum bajo el título 'Casa mía', mezclando la raíz y la vanguardia.

Doce canciones que transitan por la emoción, el deseo, la despedida o la libertad. Declaraciones de identidad donde la artista se libera de etiquetas y refleja su parte más niña y más adulta: "Nunca me sentí una categoría. Las etiquetas me han hecho daño".

Liberada y con mucho que decir -y que cantar- se sube al escenario de la Plaza Mayor para darlo todo junto a los vallisoletanos en las fiestas patronales de la Virgen de San Lorenzo.

"Ha sido el disco para el que más he escrito en mi vida. 42 canciones. Tuve tiempo. He disfrutado mucho viendo cómo esta vuelta a mi raíz, a mi identidad, iba agarrando cada vez más y mejor forma", expresa en una entrevista a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Un disco que, además, se ha grabado en distintas partes del mundo como Madrid, Miami o México. Lo que le ha permitido mostrar "esa verdad de cada territorio" y contar con la visión de "músicos increíbles de cada lugar".

Vanesa Martín destaca la figura de Casta, el productor, al que define como una "mente privilegiada" que le ha ayudado, acompañado y guiado en todo este proceso.

No todas las canciones son fáciles de escribir. La que más le ha costado en su noveno álbum ha sido 'Me sucedes'. "Veníamos con una inercia rítmica tan diversa que nos llevaba a seguir por ahí aunque yo necesitaba también mucho este silencio y este clima de reflexión".

Las canciones de Vanesa Martín siempre van más allá. Dejando un mensaje o una declaraciones de intenciones en la sociedad. En este disco, hay un grito a la revolución femenina. Un mensaje habitual en su discografía.

"En mi música siempre hay una reivindicación. Partiendo de la base desde donde me coloco como mujer, como compañera y siendo consciente de cómo está la realidad emocional, personal y profesional a día de hoy. Nos queda aún por hacer y estamos en ello", asegura.

En este sentido, la artista malagueña lamenta que todavía queda un largo camino por delante. Afirma que sigue sin darse "la visibilidad necesaria y merecida" a las artistas femeninas. Algo que, añade, le "cuesta entender".

"En Estados Unidos no ocurre. Es increíble cómo en los festivales, el 80% del cartel son chicos o bandas de chicos. No me parece justo. Por eso, insisto, nos queda por hacer y tenemos que ser conscientes y unirnos aún más", aclara.

"Me hacéis feliz"

Vanesa Martín ha recorrido muchos rincones de la capital pucelana con su música. Si bien, este 13 de septiembre será todavía más especial.

Se subirá al escenario de la Plaza Mayor para impregnar al público con su música y poner el -casi- broche final a las fiestas patronales. La artista asegura que Valladolid es una ciudad que ha estado presente en su carrera desde "casi mis inicios".

La artista que actuará en la Plaza Mayor de Valladolid este sábado Salva Musté

Asegura que le gusta "la gente, el ambiente, el cariño y la complicidad" que siente. Y avanza que trae un show "muy renovado y muy cool" que encantará a un público que define "cómplice, divertido, disfrutón y leal".

La cantante añade que es un "gustazo volver a lo grande" y que Valladolid le hace "muy feliz". Por esta razón, promete que hará "disfrutar mucho" a los asistentes durante este sábado con su música y todo lo que sus letras quieren gritar.

'Casa Mía'

'Casa Mía' es el noveno álbum de su carrera, el primero junto a Universal Music. Un disco en el que se adentra en el autotune, la copla, la guitarra española, la bachata, el bolero y hasta el pasodoble.

'Objetos perdidos' es una bachata que hizo "sin pensar" y le sorprendió. Al igual que sucede con 'Tiempo real', una canción que mezcla la estrategia que pretende tener la mente con el deseo de vivir.

'Cómo te digo' arranca con ecos de copla y la majestuosidad de cualquier paso de Semana Santa a la salida de la iglesia. "Es una canción que celebra el alivio de irse cuando quedarse duele", explica.

Una canción "bailable y liberadora". 'Intimidad' es una canción que retrata lo que sucede entre dos personas cuando están a solas y 'Lobos' habla de historias que "confunden, atrapan y de las que solo salimos cuando algo nos empuja a huir'.

'No nos supimos querer' es una "conversación sincera" entre dos almas. Vanesa y Joaquín Sabina se encuentran en una canción donde "se respira complicidad, admiración y verdad".

Sin embargo, hay una canción que resume el alma del disco y esa es 'Universo de Sobra'. Una historia de las que "no pueden ser aquí, pero que ya lo han sido en otra vida". Una canción que habla de conexiones y de las que "remueven el estómago".