Roban 16 prendas de ropa y ocultan las etiquetas por la tienda: habían sido detenidos el día anterior

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por un robo que se produjo el pasado 9 de agosto.

En la tarde del pasado sábado, a las 18:20 horas, tuvo lugar el hurto en un establecimiento ubicado en un centro comercial de la ciudad. Los hechos fueron denunciados por el gerente del local, quien se personó en dependencias policiales.

Según consta en la denuncia, el responsable del comercio detectó la desaparición de varias prendas de vestir, valoradas en un total de 426,28 euros, tras observar etiquetas escondidas en distintos puntos del local.

Los agentes iniciaron la investigación para poder determinar el autor o autores del hurto, logrando identificar a ambos. Estos retiraban las etiquetas y las escondían entre sus ropas.

El gerente ha facilitado a los agentes el ticket de compra que acredita el valor de las 16 prendas sustraídas, todas ellas pertenecientes al inventario textil del establecimiento.

Agentes de la Policía Nacional detenían a los implicados, en la mañana del 14 de agosto, como presuntos autores de un delito de hurto. Las dos personas detenidas habían sido arrestadas el día anterior por el hurto de colonias valoradas en más de 900 euros.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.