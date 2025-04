Empieza la reparación de la pavimentación peatonal de los exteriores de Zorrilla, que estará lista a principios de mayo

Era una de las demandas históricas de cualquier aficionado del Real Valladolid. El estado del perímetro peatonal exterior del estadio José Zorrilla provocaba las constantes quejas de los seguidores. De esta manera, el Ayuntamiento ha iniciado este martes los trabajos de reparación de la pavimentación, que estarán listos a principios de mayo.

Así lo ha garantizado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha visitado los trabajos junto al concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y ha estado acompañado del portavoz del Pucela, Jorge Santiago. La inversión total en las obras se estima que sea de unos 150.000 euros.

Dichos trabajos consistirán en igualar la pavimentación a través de un aglomerado, similar al del asfalto y al existente, y centrado especialmente en las más de 100 arquetas y tapas que están en mal estado a lo largo de los 5.300 metros cuadrados en los que se actuará.

Jesús Julio Carnero junto a Jorge Santiago y el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, al fondo.

De esta manera, en primer lugar se trabajará día a día en igualar el terreno, a través de una fina capa de aglomerado, dejando señaladas todas las tapas y arquetas para posteriormente trabajar en ellas. Así, permitirán la convivencia de las obras con la actividad diaria y semanal, compatibilizándolo con los partidos del Real Valladolid y la afluencia masiva.

Los primeros trabajos se han centrado en labores de fresado y los rebajes necesarios, por parte del personal propio municipal, para luego extender el pertinente aglomerado una vez pase la Semana Santa. No obstante, este martes ya era visible el vertido de parte de este material e igualación en alguno de los tramos en las taquillas del fondo sur.

Carnero ha resaltado la "oportunidad" que hay para reparar la pavimentación "muy degradada", después de que el Ayuntamiento de Valladolid no haya llevado a cabo ninguna actuación en "una dependencia que es municipal, con independencia de que sea el Real Valladolid el que esté explotando y disfrutando" la misma.

En este sentido, con estos trabajos se pretende facilitar el acceso peatonal en "unas condiciones dignas a todos y cada uno de los socios y aficionados".

El alcalde ha subrayado que, aunque no le gusta hablar de plazos, en "estas próximas semanas", para después matizar que será entre abril y principios de mayo, se verá el resultado de los trabajos que, junto a la actuación propia del Pucela en la pintura exterior y el foso, y la previsión de la ciudad deportiva y remodelación del estadio, harán una instalación "con mayor dignidad".

Jesús Julio Carnero charla con uno de los operarios que trabajan en la pavimentación de los exteriores del José Zorrilla

Es aquí donde precisamente ha destacado que los trabajos de la rehabilitación de la pavimentación no van a afectar al "compromiso" del Ayuntamiento de Valladolid en cuanto a la ciudad deportiva y la remodelación del estadio.

Preguntado por esta cuestión, sobre los plazos que se manejan para verse algún avance, Carnero ha evitado darlos y ha asegurado que están trabajando "internamente" para, de nuevo, garantizar que se inicien las actuaciones pertinentes a este respecto.

"Es evidente que en este momento, en la zona sur, es por donde debemos acometer la actuación es precisamente aquí y en las próximas semanas o meses iremos teniendo noticias al respecto", ha avanzado.

Preguntado sobre el proceso de venta del club, Carnero ha vuelto a destacar que tiene una comunicación "franca y directa" con la propiedad del Real Valladolid, a través de los representantes del club, como pueden ser el propio Jorge Santiago, hoy presente, o el director general, Luis García, así como con los anteriores, David Espinar y Matthieu Fenaert.

"Esta es una sociedad anónima deportiva (SAD) muy querida y sentida por la sociedad vallisoletana y más en estos momentos que estamos pasando un mal trance deportivo", ha añadido.

En este sentido, Carnero ha aludido al hecho de que deben darse "una doble circunstancia", que es la de que la propiedad, es decir, Ronaldo Nazario, tenga el propósito de vender y quien quiera "adquirirlo lo adquiera y lleguen a un acuerdo".

De esta manera, el regidor ha zanjado que el Ayuntamiento de Valladolid "estará siempre apoyando la decisión que mejor venga con los intereses de la ciudad" y ha puntualizado que si los potenciales compradores son un "pol de empresarios locales, bien".

"Pero eso no corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, que es apoyar y ayudar en todo aquello que se le demande. Yo he conocido distintas posiciones a lo largo de este tiempo que no voy a desvelar, pero como no se ha producido ningún hecho definitivo, ha quedado en mera rumorología", ha apuntado.

Por último, ha querido trasladar un mensaje de "cierta tranquilidad" y ha señalado que "tenemos que ver y esperar mejoras en el resultado deportivo". "En la estabilidad que corresponda al club, el Ayuntamiento va a estar apoyando", ha sentenciado.